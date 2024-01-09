Досудебное расследование начато в отношении онлайн-казино 1WIN
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Департаментом АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz.
По информации АФМ, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
"При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около четырёх миллиардов тенге", - рассказали в ведомстве.
Сообщается также, что в настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 миллиарда тенге.
В АФМ отметили, что были изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.
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