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Досудебное расследование начато в отношении онлайн-казино 1WIN

Сегодня, 10:05
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АФМ МФ РК Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
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Фото: АФМ МФ РК

Департаментом АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz.

По информации АФМ, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

"При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним. 

Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около четырёх миллиардов тенге", - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 миллиарда тенге.

В АФМ отметили, что были изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.

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