Досудебное расследование начато в отношении онлайн-казино 1WIN

Департаментом АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", передаёт BaigeNews.kz.

По информации АФМ, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.

"При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним. Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около четырёх миллиардов тенге", - рассказали в ведомстве.

Сообщается также, что в настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 миллиарда тенге.

В АФМ отметили, что были изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.