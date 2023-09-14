Досаев ознакомился с ходом реконструкции моста через БАК

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда ознакомился с ходом реконструкции моста через Большой Алматинский канал по проспекту Сейфуллина, ллпередает BaigeNews.kz.

Мост был построен в 1982 году. В разные годы в рамках текущего ремонта выполнялись работы только по частичному, штучному восстановлению сломанных плит.

С просьбами отремонтировать мост в акимат неоднократно обращались жители Турксибского района. В ходе визуального осмотра были выявлены три ключевые проблемы.

Первое: жителям небезопасно спускаться и подниматься по мосту из-за сдвига гранитных плит на лестничных сходах. При осмотре на участке также наблюдалось отслоение плит на подпорных стенах и самом сооружении. Это создавало угрозу безопасности пешеходов.

Второе: нарушена гидроизоляция моста. Под мостовым сооружением имеется течь – скопление талых и дождевых вод, прогиб балок. Подобные дефекты указывают на близкое к аварийному состояние моста. Третье: неэстетичный вид ввиду частично обвалившихся плит на многих участках моста. Ремонт моста не был запланирован на 2023 год, но по многочисленным просьбам жителей его включили в программу текущего ремонта дорог по улице Сейфуллина. "Рваные" гранитные плиты демонтировали, очистили и вернули на место, тонкие облицовочные – заменили на аналогичные с усилением крепления.

В настоящее время завершены работы по демонтажу, рихтовке и установке гранитных ступеней, облицовке подпорных стен плитняком, окраске фасадов и балок пролетного строения. Продолжаются работы по шлифовке и укладке плит на потолке и стенах.

Следует отметить, что одна из подпорных стен со стороны проспекта Сейфуллина нуждается в замене практически половины плит, которые опали за время многолетней эксплуатации моста. При этом гранитные плиты, использованные при строительстве в облицовке моста, в настоящее время уже не производят. Так, замена плит на аналогичные из гранитного материала в рамках одной стены будет влиять на конечный внешний вид. В этой связи в целях сохранения исторического облика акимом Турксибского района Бахытжаном Акжаровым предложено заменить на наиболее пострадавшей стене все плиты на современные высококачественные аналоги, а изъятые плиты использовать для восполнения пробелов на других менее поврежденных участках. Оставшаяся после завершения реконструкции часть материала будет сохранена для последующего применения по мере необходимости в случае новых повреждений.

По итогам осмотра объекта глава города Ерболат Досаев подчеркнул, что безопасность пешеходов должна быть в приоритете.

"Вопросы сохранения исторического облика города важны для нас. Мы заботимся о том, чтобы не нарушать архитектурное единство. Инфраструктуре свойственно изнашиваться. Я давал поручение, чтобы по городу максимально сохраняли исторический облик объектов в ходе ремонтных работ. Здесь у нас стоял вопрос не столько красоты, сколько безопасности. В таком случае мы, конечно, вынуждены что-то менять, но все-таки максимально сохраняя архитектурный ансамбль, первозданный вид сооружения. Сейчас работы выполнены качественно: искусственных материалов нет, везде натуральный камень", – отметил Ерболат Досаев.

Аким поручил завершить текущие работы по ремонту моста до начала ноября, а также провести экспертизу и при необходимости включить в план работ на 2024 год капитальный ремонт данного мостового сооружения.