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Дополнительные часы отдыха предоставили чиновникам в Казахстане

Сегодня, 16:32
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baigenews.kz Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32
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Фото: baigenews.kz

На заседании коллегии председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Дархан Жазыкбай рассказал о мерах по мониторингу за режимом работы госорганов для предотвращения фактов переработок госслужащими, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Дархан Жазыкбай, в 2023 году в результате мониторинга в государственных органах 234 госслужащим предоставлены дополнительные часы отдыха в связи с выявленными недостатками, а 53 госслужащим компенсированы их права.

Кроме того, агентством приняты меры для сохранения у госслужащих баланса между карьерой и семьей.

"Благодаря реализованной инициативе определенная категория госслужащих в прошлом году получили возможность работать дистанционно либо с применением комбинированной дистанционной работы, гибкого графика работы. Данные меры оказывают положительное влияние на эффективное использование рабочего времени государственных служащих", – отметил Жазыкбай.

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