Дополнительные часы отдыха предоставили чиновникам в Казахстане

На заседании коллегии председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Дархан Жазыкбай рассказал о мерах по мониторингу за режимом работы госорганов для предотвращения фактов переработок госслужащими, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил Дархан Жазыкбай, в 2023 году в результате мониторинга в государственных органах 234 госслужащим предоставлены дополнительные часы отдыха в связи с выявленными недостатками, а 53 госслужащим компенсированы их права.

Кроме того, агентством приняты меры для сохранения у госслужащих баланса между карьерой и семьей.