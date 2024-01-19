Дополнительные часы отдыха предоставили чиновникам в Казахстане
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На заседании коллегии председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Дархан Жазыкбай рассказал о мерах по мониторингу за режимом работы госорганов для предотвращения фактов переработок госслужащими, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил Дархан Жазыкбай, в 2023 году в результате мониторинга в государственных органах 234 госслужащим предоставлены дополнительные часы отдыха в связи с выявленными недостатками, а 53 госслужащим компенсированы их права.
Кроме того, агентством приняты меры для сохранения у госслужащих баланса между карьерой и семьей.
"Благодаря реализованной инициативе определенная категория госслужащих в прошлом году получили возможность работать дистанционно либо с применением комбинированной дистанционной работы, гибкого графика работы. Данные меры оказывают положительное влияние на эффективное использование рабочего времени государственных служащих", – отметил Жазыкбай.