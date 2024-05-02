"Должны понести ответственность перед законом!" - депутат о вине акиматов в масштабах паводков

Депутат мажилиса Абзал Куспан заявил, что разрешение на строительство вдоль рек давали местные акиматы, а бремя возмещения понесённых убытков почему-то ложится на плечи государства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Абзал Куспан заявил, что наводнение этого года стало десятым по величине с момента обретения независимости Казахстаном.

"Однако до сих пор ни одно высшее должностное лицо не привлекалось к ответственности за предотвращение паводков или халатность. Здесь я говорю об ответственности местного исполнительного органа, то есть акимов. Почему местный исполнительный орган? Дело в том, что из поймы вдоль реки выдали земли, превратили дачи практически в жилые дома, то есть обеспечили электричеством и газом, разрешили постоянную регистрацию граждан. Это не правительство или другое ведомство, а акиматы, а бремя возмещения понесённых убытков всегда ложится на плечи государства", - заявил он.

По его словам, нынешние паводки нанесли людям и государству ущерб в особо крупном размере.

"Президент дал вам конкретное задание в связи с наводнением, поэтому считаю, что необходимо организовать расследование на уровне Генеральной прокуратуры, на примере двух регионов - ЗКО и Кульсары в Атырауской области. Что касается Кульсары, то местные активисты, депутаты областного и районного маслихатов поднимали вопрос о незаконно возведённых плотинах вдоль реки Жем ещё в прошлом году, но их опасения не нашли поддержки со стороны местной администрации и прокуратуры. У меня есть все соответствующие документы и факты. Что касается ЗКО, то о том, что вода наступит, специалисты отрасли стали говорить с 2023 года", - заявил мажилисмен.

Однако, по его словам, и в этом случае до прихода воды местными властями не было предпринято никаких мер.