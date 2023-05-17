До уровня НИШ будут развивать сельские школы в Казахстане

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Фонд "Казахстан халкына" совместно с правительством инициирует пять крупных благотворительных проектов, направленых на повышение качества среднего образования в селах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Бюджет на их реализацию составляет 37,5 миллиардов тенге.

"В столице стартовала образовательная конференция "Білімді ұрпақ-білімді ел". Наш фонд "Казақстан халқына" презентовал результаты работы пилотных образовательных проектов в селах страны. В 2022 году успешность экспериментальных групп позволила масштабировать его на все регионы Республики. В рамках комплексной работы было произведено полное техническое оснащение, повышение квалификации педагогов, обновление методических пособий в 17 сельских школ до уровня НИШ. В планах на ближайшие годы довести цифру до 63 школ",- рассказала директор фонда "Казахстан Халкына" София Айсагалиева.

В рамках образовательной конференции председатель Правления ОФ "Казақстан халқына" Болат Жамишев озвучил, что в число благотворительных проектов вошли: "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", "Оснащение специальных школьных организаций образования", "Образовательные гранты", "Болашақ инженерлер", "Coursera-қазақ тілінде" - все они направлены на повышение уровня сельских школ до стандартов НИШ.

"По итогам наших исследований, были выявлены проблемы, которые характерны для многих сельских школ. Это вопросы недостаточного уровня предметных знаний и методических компетенций учителей для эффективного планирования и проведения уроков, оценивания учеников. Недостаточное использование ИКТ в учебном процессе, отсутствие соответствующей материально-технической базы. В 2021 году проект привлек внимание инвесторов в лице ТОО "Айтас", "Bilim Land", которые оснастили учебным оборудованием 7 школ в 3 регионах. Таким образом, можно говорить, что текущая методология проекта была апробирована и показала высокие результаты",- отметил председатель правления АО "НИШ" Ануар Жангозин.

В ходе конференции была проведена выставка-инсталляция кабинетов начального класса, технологии телестудии, кабинетов для детей с ограниченными возможностями, техническое оснащение кабинетов естественных наук.