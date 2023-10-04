До 28 градусов потеплеет в Казахстане
Сегодня, 18:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:26Сегодня, 18:26
526Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
"Жителей северных, центральных и восточных регионов Казахстана ждёт тёплая погода без осадков. Солнце прогреет воздух в дневные часы на севере страны до 15-23 градусов, на юге сохранится 20-28 тепла", - говорится в сообщении.
На западе, юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы всё ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов.
Самое читаемое
- Ни денег, ни визы: без работы с миллионным заработком в Европе остались казахстанцы
- Акимат мешал инвестору строить водопровод в Жамбылской области
- Подробности гибели солдата-срочника в Актау раскрыла прокуратура
- Как заинтересовать современных детей – креативные педагоги поделились своими методами
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат