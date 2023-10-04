До 28 градусов потеплеет в Казахстане

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"Жителей северных, центральных и восточных регионов Казахстана ждёт тёплая погода без осадков. Солнце прогреет воздух в дневные часы на севере страны до 15-23 градусов, на юге сохранится 20-28 тепла", - говорится в сообщении.

На западе, юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

На севере, в центре и на востоке страны в ночные часы всё ещё сохраняются заморозки до 1-3 градусов.