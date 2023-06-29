Для Яндекс, Wolt и Glovo упростят выплату налогов в Казахстане

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В рамках нового Налогового Кодекса планируется предусмотреть для интернет-платформ специальный режим. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр труда и соцзащиты Акмади Сарбасов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Мониториннг этих интернет-платформ показывает, что не всегда наши граждане вовлечены в систему социального обеспечения. Мы в рамках Социального кодекса закрепили отдельный статус так называемых независимых работников – это статус именно тех граждан, которые работают на интернет-платформах", - сказал он.

По словам Сарбасова, Минтруда и Комитет госдоходов совместно с Яндекс в пилотном режиме прорабатывают механизм, по которому оператор платформы в лице Яндекс мог сам являться налоговым агентом и по принципу одного окна оплачивал налоги.

"Закрепление этого статуса "независимый работник" также позволит нам в дальнейшем более предметно регламентировать как трудовую деятельность, так и систему соцобеспения этих граждан (работников интернет-платформ). Дальше мы поэтапно в рамках нового налогового кодекса будем предусматривать отдельный налоговый режим. Есть много примеров, в том числе в соседних странах, когда эта профессиональная деятельность регламентируется в рамках отдельного упрощенного налогового режима, который позволяет эффективно осуществлять работникам свою деятельность и вовлекаться в систему социального и медицинского страхования. Это очень важно с позиции социальной защищенности граждан", - отметил он.

Сарбасов констатировал, что, по экспертным оценкам, от 500 тысяч до миллиона казахстанцев работают на интернет-платформах такси и курьерских служб.