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  • Для сохранения популяции тюленя на Каспийском море создадут резерват
pixabay.com Сегодня, 11:09
29
Сегодня, 11:09
29
Фото: pixabay.com

Для сохранения популяции тюленя на Каспийском море создадут резерват

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства сообщил о мерах, которые будут предприниматься по сохранению популяции каспийского тюленя, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, на данный момент ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море.

Он также сообщил о том, что в связи с созданием новых областей нужно внести коррективы в программу развития рыбного хозяйства

"Необходимо актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановки на мировых рынках. Эту работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки", - сказал министр.

Сериккали Брекешев отметил, что после согласования с госорганами соответствующий проект постановления правительства будет внесен во втором квартале следующего года.

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#Каспий #тюлень #экология
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 11:09
29
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