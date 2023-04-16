Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира

Фото: ФИДЕ

В Астане продолжается битва за шахматную корону. Сегодня, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь одержал победу в шестой партии против россиянина Яна Непомнящего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Партия закончилась после 44 ходов и четырёх часов игры. В итоге, счёт в главном матче стал равным — 3:3.

Как отмечаеся на сайте ФИДЕ, матч за звание чемпиона мира по шахматам между Дин Лиженем и Яном Непомнящим уже принёс четыре решающих результата в первых шести партиях. Оба игрока готовят почву для непредсказуемой и захватывающей борьбы, давно невиданной в шахматном матче.

Понедельник станет днём отдыха для обоих претендентов на шахматную корону, седьмая партия запланирована на вторник, 18 апреля, в 15:00 по времени Астаны. Всего партий запланировано 14.

Напомним, призовой фонд шахматной битвы в Астане составит 2 миллиона евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% уйдут претенденту. Первый символический ход в этом поединке сделал министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов.