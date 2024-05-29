Певица Алсу разводится с мужем

Российская певица Алсу подала на развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают российские СМИ, об этом стало известно после появления карточки дела на сайте мировых судей города Москвы. В качестве истца указана Алсу Абрамова. Дело было зарегистрировано 24 мая.

Пара была в браке 18 лет. У них трое детей – две дочери и сын.

Фото: скриншот портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы