Певица Алсу разводится с мужем
Сегодня, 06:39
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Сегодня, 06:39Сегодня, 06:39
147Фото: Instagram / alsou_a
Российская певица Алсу подала на развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщают российские СМИ, об этом стало известно после появления карточки дела на сайте мировых судей города Москвы. В качестве истца указана Алсу Абрамова. Дело было зарегистрировано 24 мая.
Пара была в браке 18 лет. У них трое детей – две дочери и сын.
Фото: скриншот портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы
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