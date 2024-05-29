  • 29 Мая, 07:33
  • BAIGENEWS

Певица Алсу разводится с мужем

Сегодня, 06:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / alsou_a Сегодня, 06:39
Сегодня, 06:39
147
Фото: Instagram / alsou_a

Российская певица Алсу подала на развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают российские СМИ, об этом стало известно после появления карточки дела на сайте мировых судей города Москвы. В качестве истца указана Алсу Абрамова. Дело было зарегистрировано 24 мая. 

Пара была в браке 18 лет. У них трое детей – две дочери и сын.

Фото: скриншот портала единого информационного пространства мировых судей города Москвы 

Самое читаемое

Наверх