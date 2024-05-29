Пожар на рынке произошёл в Караганде

На рынке "Алтын Арба" в Караганде произошёл пожар. Потушить огонь смогли до прибытия спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

"На рынке по улице Затаевича произошло загорание масла во фритюрнице на втором этаже в здании торгово-фермерского центра. Огонь ликвидирован до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - сообщили в ДЧС региона.

К месту выезжали 21 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС.