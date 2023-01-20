Астана примет Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам 2023

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Чемпионат мира по шахматам 2023 пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

За шахматную корону будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия в матче.

Другим основным претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ была Аргентина, также свой интерес проявили Мексика и Китай. Заявка, полученная из столицы Казахстана, имела очевидные преимущества из-за географического положения и опыта проведения мировых шахматных соревнований, и Совет ФИДЕ отдал предпочтение этому варианту.

"Впервые в истории шахмат гроссмейстер из Китая будет бороться за звание чемпиона мира. Мы ожидаем огромный интерес к этому событию со стороны Китая. Это возможность, которой мы должны воспользоваться для продвижения шахмат в Азии. Как бы нам ни хотелось провести турнир мирового значения на американском континенте, разница во времени серьезно повлияла бы на аудиторию в данном конкретном случае. Казахстан — процветающая страна с развитой экономикой и привилегированным географическим положением, что сделало ее идеальной для проведения матча", - считает президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Генеральный партнер турнира с сенсационным призовым фондом в 2 миллиона евро - Freedom Holding Corp., американская финансовая компания с казахскими корнями, размещающаяся на NASDAQ, -сообщает Международная Шахматная Федерация ФИДЕ.

В Астане 2023 этот призовой фонд составит 2 миллиона евро, 60% которых достанутся победителю, а 40% уйдут претенденту.

Именно в столице пройдет исторический чемпионат - определится новый чемпион мира по шахматам.

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим шахматистом мира Яном Непомнящим. Гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов и являющийся вторым по рейтингу шахматистом мира, получил таким образом возможность побороться за высший титул в шахматном мире.

Чемпионат мира в Астане будет состоять из 14 партий с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минутами на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го. В случае равного счета соперники сыграют плей-офф в рапид.

Астана имеет богатые традиции в проведении шахматных турниров самого высокого уровня. В сентябре 2022 года здесь прошел 1 этап Гран-при по шахматам среди женщин, победительницей которого стала Катерина Лагно. В марте 2019 года Астана стала местом проведения Командного чемпионата мира ФИДЕ по шахматам. На протяжении своей истории город с населением чуть превышающим 1 миллион человек носил названия Акмолинск, Целиноград, Акмола и, до недавнего времени, Нур-Султан. Город стал столицей Казахстана в 1997 году и с тех пор переживает резкое экономическое развитие, сделавшее его одним из самых современных городов Центральной Азии. В июле 1999 года Астана была награждена медалью ЮНЕСКО как город мира.