ДТП с автобусом в Караганде: водитель умер от сердечного приступа

Две легковушки и автобус столкнулись на улице Терешковой в Караганде. Подробности инцидента сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По предварительным данным, водитель Mercedes по касательной задел пассажирский автобус, который ехал во встречном направлении. Затем Mercedes в лоб столкнулся с автомобилем "Волга" компании "Караганды Су". Водитель иномарки потерял сознание за рулём.