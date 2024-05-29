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ДТП с автобусом в Караганде: водитель умер от сердечного приступа

Сегодня, 21:35
АВТОР
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ekaraganda.kz Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
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Фото: ekaraganda.kz

Две легковушки и автобус столкнулись на улице Терешковой в Караганде. Подробности инцидента сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По предварительным данным, водитель Mercedes по касательной задел пассажирский автобус, который ехал во встречном направлении. Затем Mercedes в лоб столкнулся с автомобилем "Волга" компании "Караганды Су". Водитель иномарки потерял сознание за рулём.

"Предположительно, 59-летний водитель Mercedes умер от внезапного сердечного приступа. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

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