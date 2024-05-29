ДТП с автобусом в Караганде: водитель умер от сердечного приступа
Сегодня, 21:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:35Сегодня, 21:35
115Фото: ekaraganda.kz
Две легковушки и автобус столкнулись на улице Терешковой в Караганде. Подробности инцидента сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По предварительным данным, водитель Mercedes по касательной задел пассажирский автобус, который ехал во встречном направлении. Затем Mercedes в лоб столкнулся с автомобилем "Волга" компании "Караганды Су". Водитель иномарки потерял сознание за рулём.
"Предположительно, 59-летний водитель Mercedes умер от внезапного сердечного приступа. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Самое читаемое