Заморозки обещают в Казахстане в первые дни лета

В предстоящие три дня на севере, северо-западе, востоке и в центре, а 1 июня на западе республики ожидается неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением атмосферных фронтов, которые вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

На юге страны, под влиянием высокого давления, прогнозируется прекращение дождей.