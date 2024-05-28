Называли прокажённой и били стулом: казахстанцы рассказали как пережили школьный буллинг

В Казахстане в рамках нового закона о правах женщин и детей ужесточены наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Это большая победа в борьбе за права каждого ребенка, поддержке его интересов и важности защиты, в том числе от насилия. Современные дети часто становятся жертвами буллинга: в Казахстане каждый третий ребёнок сталкивается с ним в школе. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с теми, кто пережил травлю в детстве. Ниже – их истории от первого лица о буллинге и его последствиях.

Айгуль, 35 лет

В начальной школе я ничем не выделялась, была хорошисткой. У учительницы были 5-6 своих любимчиков, которые были и отличниками, и активистами. На всех мероприятиях они пели и танцевали. Участвовали во всевозможных конкурсах и смотрах. Это была так называемая элита нашего класса. Я смотрела на них и завидовала. Думала, какие они классные, а я какая-то второсортная. Так прошли мои первые четыре класса в школе.

Мы перешли в старшее звено. Пятый класс. Разные учителя. Кабинетная система. Новые предметы. Сложные задания. Все наши отличники "слились", скатились на четвёрки, а кто-то и на тройки. Математика была особенно сложной. Но мне удалось стать с ней на "ты". Благодаря моей подруге Насте, которая, кстати, тоже считала себя не такой как все, она была немного полной и с ней не хотела дружить "элита" нашего класса. Её бабушка и дедушка до пенсии работали в школе учителями математики. "Домашку" мы делали с подругой по телефону. Когда попадался сложный пример или уравнение, она передавала телефон дедушке, чтобы тот объяснил мне решение. Потом я сама решала остальные и уже диктовала Насте решение. Так я начала показывать успехи в математике. Оценки по остальным предметам подтянулись как-то сами по себе. Когда подводили итоги первой четверти, все были в шоке. Ни один из шести отличников не подтвердил свои оценки. А отличницей стала я – ничем не приметная, "серая мышка". Вторая четверть – та же картина.

Постепенно я начала замечать, что со мной перестал общаться почти весь класс. Даже моя подруга Настя стала отдаляться от меня. Как-то косо на меня все смотрели. Шептались за спиной. Обсуждали мою одежду. Но большей частью, конечно, игнорировали. К примеру, на день рождение одноклассницы позвали всех девочек из класса, кроме меня. Или на переменах все собирались все девочки в один круг и играли, а меня не подпускали. Тогда я не понимала, что со мной не так. Вроде я же стала отличницей, как они. Участвовала, как они, во всех школьных мероприятиях, хотя не особо это любила. Почему они не берут меня в свой круг? Возможно, я действительно какая-то ущербная, и что-то со мной не так.

Между тем родители этих любимчиков нашей первой учительницы объединились и пошли к директору с жалобой на меня. Якобы все учителя не заслуженно завышают мне оценки, а их бедным дочкам и сыночкам занижают. Но директор оказалась справедливой и поставила этих мамаш на место. Но желания учиться в этом классе у меня уже не было, и я попросила родителей перевести меня в другую школу. Тогда я не понимала, что это буллинг. Хорошо, что всё так быстро закончилось. Но, кажется, его отголоски всё ещё преследуют меня во взрослой жизни. Неуверенность и чувство ничтожности до сих пор преследуют меня. К примеру, перед устройством на новое место работы меня всегда терзают сомнения, соответствую ли я этой должности, смогу ли я. Я всегда переживаю, что я - плохая мама и не даю хорошего воспитания своим детям. Наверное, это нужно проработать с психологом и тогда это всё пройдёт.

Для тех, кто переживает сейчас то же самое, советую рассказывать всё родителям и не держать в себе. Расскажи я тогда всё, что происходит со мной маме, скорей всего, я бы прожила это в моменте и не перенесла бы это во взрослую жизнь.

Фарида, 34 года

В то время, когда я переживала все эти события в школе такого слова, как буллинг, не было. Если и было, то не настолько известное. Даже учитывая, что я живу в Алматы. Здесь достаточно прогрессивный город. Мы узнавали обо всём новом одними из первых, но про травмы в школе в то время замалчивали.

Мы были последним поколением, которое училось по советским книгам, которое верило в доброту. Наши учителя внушали нам, что мы должны терпеть любые трудности, жертвовать собой. Справедливость всегда на стороне добра, говорили они. Какая-то такая наивность была заложена в нас через книги, обучение и учителей. Четвёртый класс я закончила на отлично. Всегда была любимицей в классе среди одноклассников и учителя. Я очень старалась. Была старшей внучкой в семье, таким образцовым ребёнком. После четвёртого класса нас разделили и меня отправили в класс для успевающих с усиленным английским языком. Как только я попала в этот класс, я начала там проявляться. Я была очень наивной девочкой, совершенно не видела мир реальными глазами, всё время летала в облаках. Тогда я впервые почувствовала агрессию со стороны девочек, моих бывших одноклассниц, которых не взяли со мной в класс для умных. Нас начали приглашать в КВН, учителя просили помочь в проведении открытых уроков и концертов. Тогда у меня не было намерений стать выскочкой. У меня были искренние мотивы помочь учителю. Тогда я действительно столкнулась с травлей. На тот момент я думала, что так бывает в школе, что это нормально. Я никому не жаловалась. Мои родители до сих пор об этом не знают.

В шестом классе меня позвали на школьный стадион. Одна из девочек очень сильно побила. Её доводы были не совсем ясны мне. Кажется, ей не понравилось, что какой-то мальчик на меня посмотрел. Тогда я поняла одно - школе могут бить. Кто-то из одноклассников заступился только на 20 или 30 минуте избиения. Я пришла домой, помылась, переоделась, выспалась и на следующий день снова пришла в школу, никому ничего не сказав. Долго за моей спиной смеялись. Говорили, что это мне на пользу, я становлюсь еще активнее.

Такое происходило 2 или 3 раза за год. Первый раз это повергло меня в шок, я сильно была растеряна, я не знала, что такое случается в реальной жизни. В третий раз я начала давать отпор, начала драться. После этого кто-то из нашего класса заступился за меня. Не так, что встали на мою защиту. Они как будто были на стороне агрессора, говорили ему, остановись, после третьего раза она точно пожалуется, ты итак стоишь на учете, тебя посадят.

Я никому не пожаловалась, никто об этом так и не узнал. Мне стыдно было говорить, что меня кто-то бьет. В 7-8 классе были случаи, когда девочки шушукались, что-то говорили, кидались в мою сторону, дали мне прозвище, которое знали несколько школ в нашем районе. Оно было очень обидным, при этом ещё и неправдой. Я также училась на одни пятерки, старалась, параллельно работала. Я жила в своем мире, хотя вокруг было совершенно другое. Это прозвище уже будучи взрослой, имея двух детей, иногда я слышу от людей, которые меня узнают на улице. Это достаточно неприятно. С некоторыми людьми мы даже не были знакомы лично, но обо мне знали все, что существует такой человек, которого называют так. Однако никакой легенды о том, что я сделала, не было.

Это я всё пережила, продолжая дальше выступать за свою школу в КВН, участвовать в конкурсах, олимпиадах, рисовать стенгазеты. Я продолжала идти к своей цели. В какой-то момент эти девочки натравили на меня подростка, он был младше меня, но крупнее. У него было что-то не в порядке с психикой, но он учился в обычной школе и вымогал деньги у детей. Он преследовал меня, я его очень сильно боялась, потому что он был очень большой и не понимал слов, был агрессивный и мог напасть. Он требовал у меня деньги, я отдавала всё что есть. В один день он всё-таки на меня напал рядом со школой, потому что у меня не было денег. Он начал таскать меня за рюкзак, толкал из стороны в сторону, никто за меня не заступился. Было очень много моих одноклассников. Сейчас я не понимаю, почему они так поступили, наверное, боялись. В параллельном классе была одна девочка, которая не успевает с учёбой, с которой тоже никто не дружил, была потрепанного вида. Вот она за меня заступилась. Потом она позвала завуча. Завуч вызвал моих родителей. Мой дядя заступился за меня, сказал, что напишет заявление. Только тогда это всё прекратилось. Сказали, что этот ребенок ко всем лезет, что он из неблагополучной семьи, ему сложно, он не может адаптироваться, просто случайно в этот день я попалась, больше он ко мне не подходил. То, что это была травля на протяжении длительного времени, никто не сказал, и я тоже промолчала. К счастью, после 9 класса я ушла учиться в колледж.

Сейчас всё в порядке, но я не хочу, чтобы мои дети повторили мои ошибки.

Я стараюсь чаще и больше говорить с детьми на эту тему, так как у меня сын – подросток, дочь учится в младших классах. Я обратилась в Школу безопасности, чтобы там моих детей научили разбираться в причинах и способах борьбы с буллингом.

Сейчас я понимаю, что это был буллинг, травля на фоне зависти, личной неприязни со стороны девочек. У меня не было очков, дефектов, я не была из неблагополучной семьи. У меня всё было прекрасно. Я отлично училась. При этом я была приветливой и дружелюбной, но эти ситуации случались. Я была скрытная. Если бы со мной что-то произошло, никто бы не узнал, почему. Буллинг действительно есть, с ним надо бороться.

Меня радует, что сейчас перестало быть стыдным признавать себя жертвой. Сейчас не стыдно быть потерпевшей стороной. До этого времени это всегда умалчивалось. Благодаря резонансным делам в нашей стране стало вполне нормальным, когда ты просишь помощи, когда ты признаёшь себя жертвой. Не должно быть стыда ни у ребенка, ни у родителя. Сейчас нет понятия ябеда, терпила. Сейчас модно защищать свои права, быть грамотным.

Ирина, 33 года

Когда я столкнулась с буллингом, ещё даже такого слова "буллинг" не было. В принципе в то время даже такого понятия не было, что кого-то в школе можно травить. Потому что все привыкли к советской формации школы, когда все в классе дружные. Когда ты рассказывал, что в классе с тобой могут не общаться всем классом, пучили глаза, как родители, так и учителя. Класс дружный был только при учителе. Как только учитель уходил из поля зрения, класс тут же разбивался на группы. Если ты входил в какую-то премиум-группу, у тебя всё было хорошо, а если ты не заходил в премиум-группу, ты был на задворках жизни.

В школьные годы у меня по всему телу была аллергия, атопический дерматит. Когда я была в детском саде, я даже не задумывалась, что у меня неэстетичная кожа, что у меня все руки какие-то не такие. Но когда я пошла в первый класс, это вдруг оказалось какой-то проблемой. Меня дразнили бабушкой, старухой за мои руки, которые были в дерматите. Учитель не стремился объяснять. Не было такого, чтобы он посадил всех детей и объяснил, что такое аллергия. Она делала вид, что не замечает. Невозможно не слышать, как все дети дразнят одного ребенка, невозможно не замечать эту нездоровую обстановку в классе.

Так, в начале с молчаливого согласия педагога мне дали всякие прозвища, меня обзывали, унижали. Мама одно время ходила, жаловалась, ей говорили, что я всё придумываю. В итоге мама перестала ходить, а мне посоветовала просто не обращать внимания.

Несмотря на всю эту травлю, в меня всё-таки влюбился один мальчик. Мы ходили вместе с ним гуляли на перемене. Тогда нас физически дети пытались растащить по разным углам, меня в одну сторону, его в другую.

Меня постоянно пинали по ногам, в основном пацаны. Все ноги у меня были в синяках.

В пятом классе наш класс расформировали. Но моя слава уже была на параллель. Когда меня посадили с одним мальчиком за одну парту, он сказал, что я прокажённая и ударил железным стулом по ногам.

С середины шестого класса стала легче, перестали бить. Синяков и царапин уже не было, но осталось это отношение как к прокаженному. У меня вообще не было друзей. Я сидела одна на последней парте.

В седьмом классе пришел новый мальчик, его посадили ко мне. Мы с ним общались целый день. Я такая счастливая была. У меня появился друг, думала я. Но вскоре ему популярно объяснили, что со мной нельзя общаться и на следующий день он пересел на другую парту. Больше он со мной вообще не разговаривал, до самого выпуска. Ни разу!

С 6 по 9 класс меня полностью игнорировали. Когда в команды по физкультуре отбирали, меня не брали ни в одну команду. Когда в проекты меня с кем-то в пару ставили, на весь класс звучало "Фу".

Периодически в портфель мне наливали воду. Я привыкла к этому. Всё быстро высыхало. Но в девятом классе мне в сумку налили йогурт. Как раз в тот день нам нужно было принести в школу паспорт. Он был испорчен. За него так обидно было.

На 14 февраля мне постоянно подкидывали фейковые валентинки якобы от какого-нибудь мальчика. Или наоборот те, которые были адресованы мне, уничтожались.

Целый урок мне могли пинать стул сзади, а я не обращала внимания.

В девятом классе одна из девочек, колкости которой я просто игнорировала, высыпала мне на голову шелуху от семечек.

Когда растешь в этой атмосфере, уже не обращаешь внимания на такие постоянные мелкие пакости. Обидные слова и колкости стали уже фоновым звуком для меня.

У меня не было имени в классе. Была только фамилия. Когда я выпустилась из школы, мне долго пришлось привыкать к тому, что у меня есть имя.

В 10 классе я смотрела сериал Валерии Гай Германики. Я увидела в этом сериале себя и свой класс. Единственное – там была неблагополучная школа, а у нас самая лучшая гимназия в городе. В нашем классе были дети звезд и чиновников, и только четыре человека по месту жительства.

Все эти трудности закалили мой характер. Сейчас я педагог, работаю в школе. Сейчас чтобы вывести меня из себя, надо постараться. Я настолько терпеливый человек.

Тем, кто сейчас испытывает буллинг, могу посоветовать одно, если вы столкнулись и в течение года ситуация не изменилась, просто смените школу, не терпите.

Что такое буллинг?

Понятие буллинга появилось достаточно давно, ещё в XX веке. Но такое широкое понимание получило совсем недавно. Очень много сейчас существует мировых программ практик, которые направлены на профилактику и борьбу с буллингом. Мы обратились к эксперту по детской безопасности, чтобы разобраться в понятии буллинга, его причинах, последствиях и способах борьбы с ним.

Директор ОФ Senim Qogamy Юлия Смышляева рассказала, что, прежде всего, буллинг – это систематическое издевательство над одним индивидом группой лиц или другим индивидом. Эксперт просит не путать понятия буллинг и конфликт.

"Во-первых, очень многие взрослые и педагоги, в том числе, родители и сами дети не понимают, в чём разница буллинга и конфликта. Прежде всего, это жестокие и жёсткие формы. Одно дело, когда дети просто поругались, просто повздорили, просто что-то не поделили, даже, может быть, они подрались. Но это не является буллингом, так как это было один раз. Жёсткие формы, регулярность и систематичность – это, конечно, то, что отличает буллинг от конфликта. Плюс ко всему это должно происходить несколько раз, и силы не равны в буллинге. Агрессор выбирает себе жертву из числа тех, кто его слабее. Не обязательно это должна быть физическая слабость", - пояснила она.

Есть разные исследования, которые показывают, почему буллинг возникает. Кто-то говорит, что он возникает в неблагополучных районах, на окраинах, в районах, где высокая преступность. Помимо прочего, есть несколько наблюдений психологов о том, что жертвами буллинга становятся те дети, у которых есть доминирование в семье, очень чёткое агрессивное поведение родителей либо других взрослых, и этот ребенок так или иначе за что-то испытывает вину. Такие дети чаще всего становятся жертвами буллеров.

Юлия Смышляева рассказала о понятии "треугольник буллинга", где есть агрессор, жертва и наблюдатели. По её словам, во всех случаях буллинга страдают все три стороны.

"Утверждение о том, что страдает больше всего жертва, не совсем правильно. По причине того, что эмоциональные внутренние психологические переживания, иногда и психические, испытывают все три стороны. Агрессоры – потому что они проявляют эту агрессию по разным причинам. Это может быть, потому что их булили в предыдущем коллективе, может быть, потому что они испытывают сложности дома – у них жёсткие или жестокие родители. Может быть, они испытывают какое-то психическое или психологическое насилие. Буллинг – для них это возможность таким образом компенсировать эти чувства", - дала разъяснения Сымшляева.

При этом страдают и простые наблюдатели всей этой ситуации. Ведь с одной стороны они испытывают жалость к жертве, им хочется помочь, а с другой – у них огромный страх оказаться на ее месте. По статистике, наблюдателям проще примкнуть к силе. Люди по природе хотят ассоциировать себя с чем-то сильным. В их глазах, как показывает практика, буллеры – кто-то очень крутой, очень дерзкий, сильный. Поэтому наблюдателям проще примкнуть к агрессорам.

Какая ситуация в школах?

Часто в СМИ появляются новости о том, что в какой-то казахстанской школе побили ребёнка, где-то убили, где-то ребенок на почве буллинга совершал попытку суицида, либо это был завершенный суицид. Есть статистика, согласно которой каждый третий ребёнок подвергался буллингу в казахстанских школах. Это может быть разный буллинг: социальный, физический, психологический, финансовый. Причин может быть много. Самое главное – важно понимать, что жертва ни в чём не виновата. Второе – жертве нужно об этом обязательно сообщать взрослым. Как утверждает эксперт по детской безопасности, остановить буллинг может только взрослый. Самостоятельно этот запущенный процесс не останавливается. Дети не в силах это сделать.

По словам Юлии Смышляевой, в казахстанских школах распространено игнорирование ребёнка сверстниками. С ним не общаются, его не добавляют в какие-то чаты, с ним не играют на перемене, с ним никак не взаимодействуют. Есть зарубежное исследование, которое говорит о том, что изолирование и игнорирование переносится подростками сложнее всего. Это игнорирование, изоляция, понимание ребёнка в моменте, что со мной, наверное, что-то не так, почему меня все избегают, не хотят быть со мной, я, наверное, какой-то не такой, к сожалению, ведёт к попыткам суицида. Потому как это переносится подростками сложнее всего.

Со следующего учебного года в Назарбаев интеллектуальных школах в пилотном режиме начнут внедрять антибуллинговую программу KiVa, разработанную в Университете Турку в Финляндии по предотвращению и уменьшению травли в школах. Если программа покажет эффективность, Министерство промышленности намерено транслировать опыт на остальные школы республики. Однако эксперты в области детской безопасности считают этот подход не совсем верным.

"На сегодняшний день наша твёрдая позиция как общественного фонда – государству необходимо вести более открытый диалог с обществом касательно всех проблем, связанных с буллингом. Это финская программа, одна из самых молодых в практике. Наша позиция такова, что надо работать не только с педагогами. Недостаточно обучить педагогов, администрацию школы алгоритмам борьбы или профилактики буллинга. Необходимо, чтобы дети сами это знали. Необходимо, чтобы родители понимали, как это работает. К сожалению, у родителей та же самая реакция на происходящее. Если твой ребенок буллер, что говорят чаще всего родители? Две позиции. Первая - я плохой родитель, я его не так воспитал, почему он такой жестокий. Вторая – мой ребенок – не тюфяк, поэтому он нападает первым. Если драки не избежать он бьёт первым", - рассказала Юлия Смышляева.

Лучшая профилактика - медиация

Директор ОФ Senim Qogamy Юлия Смышляева считает, что самое лучшее, что может быть в качестве профилактики буллинга – это детская медиация. Её уже начали внедрять у себя некоторые казахстанские школы. В рамках этой инициативы дети сами начинают владеть теми знаниями, алгоритмами и навыками, которые необходимы для урегулирования конфликта.

"Мы всегда говорим о том, что не нужно разговаривать с детьми с позиции взрослых. Дети это всё понимают и они сами на многое способны, но только тогда, когда у них будут чёткие алгоритмы и действия. Когда они будут снабжены достаточным количеством информации, у них будут какие-то интересные кейсы, на основе которых они могут принимать решения. До сих пор бытует мнение, что рассказывая родителям, классному руководителю, психологу, ребёнок станет стукачом, ябедой. Его действительно начинают так обзывать. На самом деле, это не так. Остановить буллинг может только взрослый. Поэтому было бы здорово, чтобы создавались рабочие группы, и не для галочки, а чтобы они проводили работу, исследования", - сказала Смышляева.

По её словам, у нас в стране огромное количество ученых, которые исследовали проблемы детства, понятие буллинга. У нас совершенно другой менталитет, у каждой страны есть своя ментальность, культурный, национальный код. Недостаточно просто скопировать, нужно делать огромную работу по адаптации. Если бы было достаточно проводимой государством политики в области буллинга, я думаю, не было бы такого количества антибуллинговых сообществ, других НПО, которые занимаются этой проблемой. У нас есть телефон доверия 111, куда ребенок или взрослый может позвонить по вопросам бытового насилия и буллинга.

"Этот опыт надо расширять, им надо обмениваться. Потому что сейчас есть некое ощущение, что все как лебедь, рак и щука. Каждый по отдельности, нет как такового института, который бы занимался вопросами буллинга, его профилактики. На сегодняшний день есть такая структура в министерстве просвещения, у нас с ними заключен меморандум. Это научно-практический институт благополучия детей "Оркен". В их лице хотелось бы найти поддержку, коллоборацию с другими людьми, объединениями, обмен мнениями, проведение сессий, привлечение ко всему этому процессу детей. Потому что мы часто навязываем, что им надо, что им необходимо, мы говорим, как им жить, что делать, куда идти, иногда не обращать внимания на внутренние переживания, говоря, что всё пройдет, иногда наоборот вызывая на агрессию, говоря, дайте ответку, потому что ты не тюфяк, а мужчина, не будь тряпкой", - сказала эксперт.

Она уверена, что тренинги, методики и школьная медиация – отличная профилактика буллинга.

"Невозможно говорить, что мы от него избавимся совсем. Он стал повсеместным понятием. Буллинг не всегда равно школа, и школа не всегда равно буллинг. Буллинг может произойти в любом детском коллективе, начиная с детского сада. Это может быть двор, кружок, секция, лагерь. Там, где есть детский коллектив, может быть буллинг. Об этом необходимо помнить взрослым и готовить детей заранее", - добавила директор фонда.

Как уберечь детей от буллинга?

Эксперты советуют направлять свои усилия на то, чтобы вовремя узнать о проблеме.

Первое и основное – ваш ребёнок должен знать, что к вам можно прийти с любой историей, любой проблемой, и вы поможете.

Многие родители выбирают тактику невмешательства, считая, что жаловаться – стыдно. Тот, кто не справляется сам – "слабак", "несамостоятельный", "ябеда". Это приводит к молчанию ребёнка, чувству незащищённости, одиночества и к множеству проблем в будущем. Ситуация с буллингом может кардинально измениться тогда, когда обращаться за поддержкой к самым близким людям станет нормой.

Поддерживать доверительные взаимоотношения с ребёнком помогут общие дела, увлечения, интересные поездки. Часто именно в атмосфере таких семейных дел и поездок случаются откровенные доверительные разговоры. Также способствует атмосфере доверия и безопасности в семье традиция обсуждения того, как прошёл день. Причем важно, чтобы о своих успехах и сложностях рассказывал не только ребёнок, но и каждый член семьи, будь то ребёнок или взрослый. Так вы сможете быстрее понять, что что-то идет не так и вовремя вмешаться в ситуацию.

Уважительно относиться к ребёнку, развивать и поддерживать его чувство самоуважения и самоценности с самого раннего возраста

Для ребёнка должно быть нормой, что каждый человек обладает самой высокой ценностью, и недопустимо проявление каких-либо неуважительных, оскорбительных, унижающих достоинство действий по отношению к кому-либо.

Присмотритесь к своему состоянию – насколько вы придерживаетесь такого принципа в собственной жизни и какой пример отношения к себе видит ваш ребёнок. Именно с чувства уважения к себе и необходимо начинать родителям и учителям, которые непрерывно взаимодействуют с детьми.

Если вы столкнулись с тем, что ваш ребёнок подвергается буллингу в школе, не оставляйте ребёнка один на один с травлей.

При буллинге единственно верный путь – вмешательство извне взрослых.

Советы не обращать внимания, попытаться понравиться обидчикам или поискать причины в себе ни к чему не приведут. Они только заставляют ребёнка, подвергающегося буллингу, думать, что это с ним что-то не так и молчать о происходящем.

Пассивное поведение взрослых равноценно одобрению для агрессора и отказу в помощи для жертвы.

Как это выглядит для буллера: если мне никто не говорит, что я неправильно себя веду, значит всё хорошо и можно продолжать.

Как это выглядит для того, кого травят: если никто ничего не делает, чтобы прекратить издевательства, значит, я это заслужил, я сам виноват, мне надо потерпеть.

Постараться максимально спокойно проанализировать ситуацию

Чувства и эмоции могут переполнять вас, но они плохие помощники в ситуации, когда мы сталкиваемся с буллингом. В тот момент, когда родители узнают о происходящем, у них может возникнуть острое чувство своей несостоятельности ("я плохой родитель, раз мой ребёнок так себя ведет" (у родителей булли), "я плохой родитель, я не смог защитить ребёнка, научить его справляться с агрессией, давать отпор" (у родителей жертвы буллинга).

Не призывать применять физическую силу в ответ на буллинг

Есть убеждение, что если школьник не научится давать сдачи, его так и будут всегда лупить. Поэтому родители отдают детей на бокс, борьбу, рукопашный бой, что может дать детям большее чувство уверенности, но не решает проблему. Кроме физической агрессии есть оскорбления, обидные прозвища, слухи, карикатуры. Если ваш ребёнок на каждый из этих форм буллинга будет отвечать ударами, именно он будет выглядеть агрессором.

Юлия Смышляева отмечает, что с 6 лет уже можно говорить о понятии буллинга. С 1 класса рекомендуется проводить тренинги с детьми на данную тему.

Как новый закон защитит детей от буллинга?

Новые правки в КоАП также направлены на защиту детей от буллинга и кибербуллинга (оскорблений и травли в Интернете). Так, согласно статье 127-2, за травлю несовершеннолетнего лица взрослые граждане рискуют получить предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). Повторный случай увеличит наказание до 30 МРП (110 760 тенге). А если буллинг или кибербуллинг устроил несовершеннолетний (от 12 до 16 лет), то за это его родителям грозит предупреждение или штраф на 10 МРП (36 920 тенге). Повторно приведет уже к аресту на 20 суток. Эти правки начали действовать с 16 апреля 2024 года.

В каждом образовательном учреждении должен быть Устав, которым руководствуется в своей деятельности администрация, а также договор, согласно которому есть основания для отчисления из учебного заведения. Нужно смотреть, прежде всего, договор.

Юлия Смышляева рассказала, что в 2022 году в Казахстане приняли Правила профилактики травли (буллинга) ребенка. Все руководители учебных заведений обязаны руководствоваться данными Правилами.

В зависимости от характера совершенных действий нарушителей, в том несовершеннолетних, могут привлечь к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. С 14 лет несовершеннолетний может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, за действия несовершеннолетних до 14 лет отвечают их родители и законные представители.

Уголовная ответственность за буллинг предусмотрена по статье 131 "Оскорбление". Здесь в качестве наказания выступает штраф в 277800 тенге.