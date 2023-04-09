Асхат Оралов сделал первый ход в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Фото: facebook/Асхат Оралов

В Астане стартовала первая партия матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между гроссмейстерами Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Первый символический ход в этом поединке сделал министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz

"Поучаствовал в торжественной церемонии, давшей старт этой знаменательной дуэли. Вместе с президентом Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадием Дворковичем я сделал первый символический ход в партии", — написал Асхат Оралов в Facebook.

Министр напомнил, что история матчей за первенство мира ведет отсчёт с 1886 года. За 137-летнюю историю было определено 16 таких чемпионов мира по шахматам.

"Уверен, что это событие, за которым пристально следит весь мир, станет важным шагом в развитии шахмат в Казахстане. Уже сейчас в нашей стране ведётся активная работа по развитию и продвижению этого вида спорта среди граждан. Особенно, среди детей и молодежи", — подчеркнул министр.

В письме, адресованном игрокам и зрителям, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что шахматы преподаются примерно в 700 школах по всей стране.

"Это выдающееся соревнование, проводимое в самом сердце Астаны, даст большой толчок развитию шахмат в нашей стране", — заявил Токаев.

По данным министерства культуры и спорта, в 2022 году более 250 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всему Казахстану, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в виде факультатива в 654 школах для почти 28 тысяч детей.

Между тем, на пресс-конференции президент FIDE Аркадий Дворкович Дворкович также рассказал о том, почему для проведения матча выбрали Астану.

"Матч должен был состояться в Аргентине. Затем мы получили очень серьезную заявку от Казахстана и решили провести его здесь. Мы очень благодарны им за то, что они приняли нас… Кроме того, зрителям как в Китае, так и в России удобнее смотреть матч в стране, которая находится между ними, просто из-за часовых поясов. Наконец, для самого Казахстана это событие создаст большой импульс для шахмат", — сказал Дворкович.

Напомним, этот матч представляет собой столкновение двух претендентов – гроссмейстеров Яна Непомнящего из России, который в настоящее время занимает второе место в мире, и Дина Лирена из Китая (в третье место в мире). После решения действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена отказаться от своего титула, матч проводится между победителем и занявшим второе место на турнире претендентов, который состоялся в июле 2022 года в Мадриде.

Призовой фонд матча составит два миллиона евро. Победитель матча, если он определится в 14 классических партиях, получит 60 процентов призового фонда, а занявший второе место получит оставшиеся 40 процентов. Однако, если матч дойдет до тай-брейка, победитель получит 55% призового фонда, а занявший второе место получит оставшиеся 45 процентов.