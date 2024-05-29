Стали известны подробности массовой драки в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что в больницу скорой медицинской помощи с дробовыми и ножевыми ранениями ног были доставлены несколько жителей области в возрасте от 18 до 22 лет. Один парень скончался. По подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания четверо подозреваемых.

Как сообщает телеканал "Астана", трагедия произошла минувшей ночью на окраине города.

Истекающего кровью парня в состоянии клинической смерти неизвестные привезли в больницу в районе двух часов ночи. У юноши были множественные ножевые и дробовые ранения ног. Не приходя в сознание, он скончался. После чего в медучреждение доставили ещё восьмерых участников драки. Палаты, где находятся раненые, охраняет полиция.

Как выяснилось, поводом для драки стал конфликт на концерте в честь Дня города. Решить спор на месте не получилось. Спустя сутки оппоненты договорились встретиться за городом. Погибший пришёл поддержать одну из сторон. Им оказался третьекурсник Актюбинского высшего политехнического колледжа. По словам педагогов, юноша родом из Шалкарского района. Был спокойным, хорошо учился, жил вместе с сестрой. Накануне он вернулся в город после практики.

"По словам его сестры, вчера примерно в 23:30 ему кто-то позвонил. Сестра спросила, что произошло, на что мальчик ответил "Сейчас вернусь", и ушёл. После он уже трубку не поднимал", – рассказала директор Актюбинского высшего политехнического колледжа Женискул Мухамбетпаизова.

По факту убийства и хулиганства возбуждено уголовное дело.