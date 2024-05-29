От 18 и старше: организаторы "Мисс Казахстан" отказались от возрастных ограничений
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
107Фото: missqazaqstan.kz
С этого года принять участие в конкурсе красоты "Мисс Казахстан" сможет любая совершеннолетняя жительница республики. Организаторы объявили об отказе от возрастных ограничений, передаёт BaigeNews.kz.
"В условиях национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" произошли некоторые изменения. В связи с новыми требованиями международных конкурсов у нас больше нет возрастного ограничения. Принять участие в конкурсе может каждая совершеннолетняя гражданка Казахстана, ростом от 165 сантиметров, без детей и ранее не состоявшая в браке", - говорится на странице конкурса в Instagram.
Кастинги на участие в новом сезоне "Мисс Казахстан" продолжаются по всей стране.
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