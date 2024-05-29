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От 18 и старше: организаторы "Мисс Казахстан" отказались от возрастных ограничений

Сегодня, 21:59
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missqazaqstan.kz Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Фото: missqazaqstan.kz

С этого года принять участие в конкурсе красоты "Мисс Казахстан" сможет любая совершеннолетняя жительница республики. Организаторы объявили об отказе от возрастных ограничений, передаёт BaigeNews.kz.

"В условиях национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" произошли некоторые изменения. В связи с новыми требованиями международных конкурсов у нас больше нет возрастного ограничения. Принять участие в конкурсе может каждая совершеннолетняя гражданка Казахстана, ростом от 165 сантиметров, без детей и ранее не состоявшая в браке", - говорится на странице конкурса в Instagram.

Кастинги на участие в новом сезоне "Мисс Казахстан" продолжаются по всей стране.

 
 
 
 
 
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Публикация от Protect the future-защити будущее (@missqazaqstan.official)

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