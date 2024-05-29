Костанайские фермеры показали, какой урон нанёс паводок

В Костанайской области об ущербе от большой воды заявили свыше сотни сельхозтоваропроизводителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Не восстановить?

Крестьянское хозяйство семьи Брехачевых из Костанайского района занимается выращиванием овощей как на полях, так и в теплицах. Обычно, как только сходит снег, здесь начинают готовить землю под посадку огурцов и помидоров в теплицы. Тогда и ранние овощи обеспечены. Только вот в этом году рассада появится здесь гораздо позже. Обе теплицы в буквальном смысле разметало паводком. Поликарбонатные листы сломаны, стальные опоры повело, а электричество отсутствовало из-за порывов на столбах.

Агроном Евгений Брехачев признаётся, что не видел такого никогда.

"После паводка тут уже практически полностью надо всё восстанавливать. Четыре электроопоры сломало льдом. Облицовку придётся полностью заменить, это дорогостоящее удовольствие. Один лист для облицовки стоит в России в пределах 4-6 тысяч рублей. Добавьте к этому затраты на транспортировку и установку. Плюс почву надо подготовить, плодородный слой смыло водой, и остался один песок. Нужно органику добавлять, только тогда можно говорить о посадке овощей и каком-то урожае", - рассказывает Евгений Брехачев.

Руководитель крестьянского хозяйства Александр Брехачев показывает дорогую поливальную машину, которую сломало льдом. Он приобретал её несколько лет назад за 95 тысяч долларов, но теперь это, по сути, бесполезная груда металлолома. Её начали ремонтировать, но надежды, что удастся восстановить полностью, мало.

"50 процентов "живого" осталось только от этого агрегата. Машина поливала 70 гектаров одновременно. Даже если мы её соберём, она 20-30 гектаров будет максимум поливать. Использовать сварку не получится, весь металл оцинкованный. А если и удастся, то ненадолго она будет в рабочем состоянии, материал начнёт ломаться. Усложняет ситуацию и то, что машина американского производства, у нас в Казахстане таких не делают. Поэтому нужно заказывать запасные части, а это время и большие деньги. Ищем бывшие в употреблении запчасти. Но сможем ли восстановить технику к сезону, большой вопрос", - говорит Александр Брехачев.

Счет на миллиарды

Овощеводы не исключают, что обработают не все поля из-за чрезмерной увлажнённости почвы и проблем с техникой. Но в Управлении сельского хозяйства не паникуют. Здесь говорят, что овощные культуры, как и предполагалось ранее, посадят на 88 тысячах гектаров и на 4 477 гектаров - картофель. Фермерам оказывается государственная помощь в виде выделения удешевлённого дизельного топлива. Цена за литр не превышает 250 тенге. Также субсидируется приобретение пестицидов, удобрений и семян.

"Мы собрали данные в районных отделах, информации о сильно затопленных полях нет. Есть участки, где стоит вода, но это в низинах, она собирается там ежегодно. По мере того, как почва высохнет, начнутся посевные работы и на проблемных территориях", - отмечает главный специалист Управления сельского хозяйства региона Толеген Искаков.

Размер заявленного фермерами ущерба от паводков впечатляет. По данным региональной палаты предпринимателей, пострадали 107 сельхозтоваропроизводителей. Подавляющее большинство обратившихся за компенсацией – это представители крестьянских хозяйств. В регионе пострадало 88 таких субъектов. Сумма ущерба в сфере АПК превышает 4,8 миллиарда тенге.

Минсельхоз утвердил правила возмещения ущерба физическим и юридическим лицам, занятым в сельском хозяйстве, только 17 мая. По ним выплаты осуществляются за счёт бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий, а также за счёт средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений. Хватит ли в казне Костанайской области средств, чтобы погасить такие колоссальные суммы ущерба, большой вопрос. Поэтому вся надежда – на финансовую помощь от крупных предприятий.

Что касается в целом компенсации бизнесу, пострадавшему от паводков в регионе, речь идёт о почти восьми миллиардах тенге.