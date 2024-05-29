Температура в столице Индии достигла рекордных 52,3 градуса
Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15Сегодня, 20:15
121Фото: pxhere.com
Температура воздуха в Дели, столице Индии, установила новый рекорд, достигнув отметки 52,3 градуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Как сообщил метеорологический департамент Индии, накануне воздух в городе прогрелся до 49,9 градуса.
Прежний рекорд был поставлен 15-16 мая 2022 года. Тогда температура в индийской столице составила 49,2 градуса.
В городе объявлен красный, высший уровень опасности. Медики рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.
Шесть человек скончались из-за аномальной жары в индийском штате Раджастан. Десятки студентов госпитализированы с тепловым ударом. Плохо учащимся стало во время занятий, сообщает 24.kz.
По прогнозам синоптиков, жара продержится до конца мая.