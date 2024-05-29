Температура в столице Индии достигла рекордных 52,3 градуса

Температура воздуха в Дели, столице Индии, установила новый рекорд, достигнув отметки 52,3 градуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Как сообщил метеорологический департамент Индии, накануне воздух в городе прогрелся до 49,9 градуса.

Прежний рекорд был поставлен 15-16 мая 2022 года. Тогда температура в индийской столице составила 49,2 градуса.

В городе объявлен красный, высший уровень опасности. Медики рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.

Шесть человек скончались из-за аномальной жары в индийском штате Раджастан. Десятки студентов госпитализированы с тепловым ударом. Плохо учащимся стало во время занятий, сообщает 24.kz.

По прогнозам синоптиков, жара продержится до конца мая.