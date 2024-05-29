Мужчина прострелил голову супруге в Москве

В Москве в квартире обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением в области головы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный СК РФ.

Предварительно следствием установлено, что ранение женщине нанес её муж, а после причинил себе телесные повреждения. В настоящее время мужчина доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Москвы.

На месте происшествия изъято огнестрельное оружие и арбалет, по которым будет назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".