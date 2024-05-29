Первый урожай бананов в Туркестанской области: где можно будет купить фрукты
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В Туркестанской области собирают первый урожай бананов. В ближайшее время продукция из теплиц Сайрамского района поступит в продажу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".
Первыми отечественный фрукт смогут купить жители Алматы и Шымкента. По словам владельца банановой плантации, стоимость местных бананов будет ниже, чем импортируемых.
Плоды созрели в Туркестанской области спустя девять месяцев с момента посадки саженцев. Предположительно вес бананов на одном дереве - более 40 килограммов. Урожай планируют собирать несколько раз в год.
"На пяти гектарах высажено девять тысяч деревьев. С первого урожая планируем собрать 600 тонн. Этим деревцам девять месяцев. В будущем планируем собирать бананы два-три раза в год. За 12 месяцев до 2 000 тонн фруктов должны получать", - рассказал предприниматель Ислам Алиев.
Для сбора бананов требуется своя технология. 40 килограммов срезанных фруктов нельзя сразу бросать на землю. Работники теплицы вначале связывают их веревкой и вешают себе на плечи. Только потом срезают плоды и кладут в воду.
По словам владельца теплицы уже отмечается большой спрос на продукцию. Особенно активно интересуются отечественными бананами жители Караганды и Восточного Казахстана. Но пока фрукт будут реализовывать в Алматы и Шымкенте.
Аграрий планирует также заняться выращиванием авокадо.
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