Первый урожай бананов в Туркестанской области: где можно будет купить фрукты

Первыми отечественный фрукт смогут купить жители Алматы и Шымкента. По словам владельца банановой плантации, стоимость местных бананов будет ниже, чем импортируемых.

Плоды созрели в Туркестанской области спустя девять месяцев с момента посадки саженцев. Предположительно вес бананов на одном дереве - более 40 килограммов. Урожай планируют собирать несколько раз в год.

"На пяти гектарах высажено девять тысяч деревьев. С первого урожая планируем собрать 600 тонн. Этим деревцам девять месяцев. В будущем планируем собирать бананы два-три раза в год. За 12 месяцев до 2 000 тонн фруктов должны получать", - рассказал предприниматель Ислам Алиев.

Для сбора бананов требуется своя технология. 40 килограммов срезанных фруктов нельзя сразу бросать на землю. Работники теплицы вначале связывают их веревкой и вешают себе на плечи. Только потом срезают плоды и кладут в воду.

По словам владельца теплицы уже отмечается большой спрос на продукцию. Особенно активно интересуются отечественными бананами жители Караганды и Восточного Казахстана. Но пока фрукт будут реализовывать в Алматы и Шымкенте.

Аграрий планирует также заняться выращиванием авокадо.