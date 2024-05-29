Новая площадь появилась в Астане

Название в честь столицы Королевства Нидерландов получила площадь в недавно обновленном столичном парке, расположенном на набережной реки Ақбұлак, на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы Пушкина района "Байқоңыр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат района "Байқоңыр".



Открытие площади Амстердам было приурочено к визиту в Казахстан Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Участие в церемонии приняли также заместитель Премьер-министра РК – руководитель Аппарата Правительства РК Галымжан Койшыбаев, аким Астаны Женис Касымбек, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, представители дип­ломатического корпуса.



Приветствуя участников мероприятия, Марк Рютте поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и гостеприимство, отметив, что он рад вновь приехать в Астану.

"Должен сказать, что город Астана не перестает удивлять меня своей кипучей энергией, стремительным ростом и замечательными людьми. Поэтому для меня большая честь присутствовать на церемонии официального открытия здесь площади Амстердам. С ноября 2015 года, когда в Роттердаме была открыта площадь Астана, я надеялся, что однажды этот момент наступит", – поделился Марк Рютте.

Он также подчеркнул, что это событие ярко иллюстрирует превосходные отношения двух наших стран, которые укрепляются с каждым днем, причем не только на официальном уровне. Особое значение имеет укреп­ление человеческих контактов, связей между обычными граж­данами, которые общаются, работают, ведут бизнес вместе.



Галымжан Койшыбаев, демонстрируя высокие стандарты казахского гостеприимства, приветствовал гостей из Нидерландов на их родном языке, сорвав искренние аплодисменты официальной делегации.



Вице-премьер РК подчеркнул, что открытие площади Амстердам символизирует прочные связи между народами двух стран, демонстрирует приверженность развитию партнерства и культурного обмена.

"Я уверен, что площадь Амстердам в Астане станет особым связующим звеном между нашими двумя странами и народами", – также добавил он.

Руководитель Аппарата Правительства РК отметил, что за прошедшие три десятилетия Казахстан и Нидерланды наладили крепкие связи, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Галымжан Койшыбаев также подчеркнул личный вклад Марка Рютте в развитие двусторонних отношений и добавил, что его новый визит в Казахстан воспринимается как знак приверженности Нидерландов углублению партнерства с нашей страной как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.



После официальных приветствий Марк Рютте и Галымжан Койшыбаев вместе представили собравшимся декоративный указатель с названием площади.