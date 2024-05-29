Новая площадь появилась в Астане
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Название в честь столицы Королевства Нидерландов получила площадь в недавно обновленном столичном парке, расположенном на набережной реки Ақбұлак, на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы Пушкина района "Байқоңыр", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат района "Байқоңыр".
Открытие площади Амстердам было приурочено к визиту в Казахстан Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Участие в церемонии приняли также заместитель Премьер-министра РК – руководитель Аппарата Правительства РК Галымжан Койшыбаев, аким Астаны Женис Касымбек, заместитель министра иностранных дел Роман Василенко, представители дипломатического корпуса.
Приветствуя участников мероприятия, Марк Рютте поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и гостеприимство, отметив, что он рад вновь приехать в Астану.
"Должен сказать, что город Астана не перестает удивлять меня своей кипучей энергией, стремительным ростом и замечательными людьми. Поэтому для меня большая честь присутствовать на церемонии официального открытия здесь площади Амстердам. С ноября 2015 года, когда в Роттердаме была открыта площадь Астана, я надеялся, что однажды этот момент наступит", – поделился Марк Рютте.
Он также подчеркнул, что это событие ярко иллюстрирует превосходные отношения двух наших стран, которые укрепляются с каждым днем, причем не только на официальном уровне. Особое значение имеет укрепление человеческих контактов, связей между обычными гражданами, которые общаются, работают, ведут бизнес вместе.
Галымжан Койшыбаев, демонстрируя высокие стандарты казахского гостеприимства, приветствовал гостей из Нидерландов на их родном языке, сорвав искренние аплодисменты официальной делегации.
Вице-премьер РК подчеркнул, что открытие площади Амстердам символизирует прочные связи между народами двух стран, демонстрирует приверженность развитию партнерства и культурного обмена.
"Я уверен, что площадь Амстердам в Астане станет особым связующим звеном между нашими двумя странами и народами", – также добавил он.
Руководитель Аппарата Правительства РК отметил, что за прошедшие три десятилетия Казахстан и Нидерланды наладили крепкие связи, основанные на доверии, взаимном уважении и общих приоритетах. Галымжан Койшыбаев также подчеркнул личный вклад Марка Рютте в развитие двусторонних отношений и добавил, что его новый визит в Казахстан воспринимается как знак приверженности Нидерландов углублению партнерства с нашей страной как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
После официальных приветствий Марк Рютте и Галымжан Койшыбаев вместе представили собравшимся декоративный указатель с названием площади.
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