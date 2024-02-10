Димаш Кудайберген выступил на главных телеканалах Китая в честь года Дракона
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В канун китайского нового года всемирно известный Димаш Кудайберген появился на телевидении Китая с несколькими выступлениями в праздничных проектах, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает официальный сайт певца, на Гала-концерте 2024 Spring Festival (Весенний фестиваль), транслируемом телеканалом ССTV-3, Димаш исполнил авторские композиции "Ұмытылмас күн" на казахском и китайском языках и "Give me your love".
На Гала-концерте 2024 Liaoning TV Spring Festival прозвучала композиция "Thousands of Miles, a Common Dream" ("Одна мечта на тысячу миль"), которую Димаш спел под аккомпанемент известного пианиста Ланг Ланга.
А также музыканты вместе с тайваньским певцом Ричи Реном представили композицию "Flowers Bloom in Spring" ("Весной расцветут цветы").
Кстати, год Кролика Димаш также встречал на китайском ТВ, приняв участие в самом зрелищном фестивале на планете — телевизионном шоу Spring gala festival, которым вот уже 40 лет подряд китайцы отмечают Новый год.
Напомним, Новый год по китайскому календарю наступил сегодня, 10 февраля. А праздновать его наступление в Китае будут с 10 по 24 февраля.
От имени народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и китайский народ с праздником "Чуньцзе", отметив, что на этот раз год Дракона совпал с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики.
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