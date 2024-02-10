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Токаев поздравил Си Цзиньпина с годом Дракона

Сегодня, 11:01
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Акорда Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и китайский народ с праздником "Чуньцзе", передаёт BaigeNews.kz.

"Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы Ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного "золотого 30-летия" сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия и процветания.

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