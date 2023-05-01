Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване

Фото: dimashnews.com

На следующий день после сольного концерта мирового тура "Stranger" в Dwin Hotel Еревана собрались поклонники обладателя уникального голоса из Казахстана — Димаша Кудайбергена. Встреча с артистом прошла в формате Meet & Greet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт фанклуба певца.

Мероприятие открыли брат Димаша молодой музыкант Абильмансур Кудайберген, который исполнил инструментальную версию композиции "Незабываемый день" под красивый хор Dears — так певец ласково называет своих фанатов.

Димаш приветствовал собравшихся на разных языках и поблагодарил за поддержку.

"Со времён проекта "I am a Singer" прошло уже шесть лет, и все эти годы я чувствую вашу поддержку, ваше тепло. Я один из самых счастливейших артистов в мире, потому что каждый артист мечтает, чтобы все его творческие амбиции были всегда поддержаны зрителями, такими как вы", — обратился к фанатам Димаш.

На встрече Dears и артист обменялись мнениями о концерте. Поклонники задавали интересные вопросы. Например: "Читаете ли Вы наши комментарии в Instagram на Ваши посты?".

Во время встречи мастер игры на дудуке Геворг Дабагян подарил Димашу этот старинный армянский музыкальный инструмент, который очень полюбился артисту.

На вопрос об отношении к музыке Армении Димаш рассказал о том, как решился на концерте в Ереване исполнить народную армянскую песню.

"Удивительная музыка. Я буквально вчера только до концерта услышал разные армянские народные композиции. И вот, буквально за несколько часов до концерта, я услышал эту песню. Она мне так полюбилась, что я решил за несколько часов по-быстрому выучить текст и постараться представить её в таком виде, в каком она должна была быть. Я от всей души хочу поблагодарить всех жителей солнечной Армении за то, что очень тепло приняли мой экспромт. Это была интерпретация вашей народной песни с солнечным и тёплым приветом из Казахстана", — сказал Димаш.

Напомним, на своём сольном концерте в Ереване обладатель лучшего голоса планеты заставил прослезиться зрителей, исполнив армянскую народную песню "Сарери овин мернем" ("Умру ради прохлады гор"). В старинную композицию Димаш добавил музыкальное сопровождение домброй, чем восхитил публику.

Ранее всемирно известный казахстанский исполнитель и композитор выступил по радио и откровенно ответил на некоторые вопросы своих поклонников.

Фото: dimashnews.com