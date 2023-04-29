Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген в эти дни отправился в Ереван, где выступает с сольным концертом. Находясь в столице Армении обладатель неформального титула "лучший голос планеты" дал интервью на радио Sputnik Армения. Он рассказал о своих творческих планах, отношении к кино, музыке, армянской культуре, а также раскрыл личные секреты, которые интересовали многих поклонниц Димаша по всему миру, передаёт BaigeNews.kz.

Радиоведущая спросила звёздного собеседника, свободно ли его сердце, на что Димаш ответил "Да".

Также артист в прямом эфире порассуждал, можно ли петь о любви, не испытав этого чувства, а ещё петь о боли и печали, пребывая в хорошем настроении.

"Мне кажется, всё зависит от профессионализма артиста. Если я, например, спою армянскую песню, то это будет всё равно больше выполнено технически, и, конечно же, я буду вкладывать свою душу, но как настоящий армянин, я все равно не не смогу её прочувствовать. Здесь тоже самое, думаю, в любом случае. Для того, чтобы спеть песню о любви, надо испытать это чувство, надо понимать, о чём ты поешь необязательно просто так показывать актёрские данные. Всё равно надо понимать, о чём ты поёшь", — признался Димаш.

Также у певца поинтересовались, что он думает об интересных поисковых запросах в интернете "жена Димаша", "дети Димаша", "пластическая операция Димаша".

"Вообще я в интернете очень редко сижу. Захожу туду для того, чтобы узнать, что творится у нас в стране. Странички в социальных сетях ведём я и моя команда. Да про то, что пишут, что я якобы имею там несколько жён или ещё что-то. Я свободный человек, холостой, мне 29 лет", — признался Димаш.

Кумир миллионов рассказал, что он — сторонник того, чтобы личная жизнь оставалась личной и не хотел бы в будущем показывать свою жену в социальных сетях.

"Если она изначально будет публичным человеком, то тогда это другой вопрос, но я не хочу просто так, показывай свою жену, потому что мне захотелось её показать. Не хочу, чтобы мою жену обсуждали, я не хочу в будущем и своих детей показывать. Есть моё творчество, есть я, есть мои концерты — больше не надо. Всё равно что-то должно оставаться личным", — считает Димаш Кудайберген.

Также певца спросили о его поклонниках и фанклубах, которые в общей сложности насчитывают около двух миллиардов человек.

"В интернете так же пишут, что я лучший голос планеты", — улыбнулся Димаш.

А Вы не согласны? — поинтересовалась радиоведущая.

"Нет, не согласен, конечно. Я слишком объективно смотрю на такие вещи. Насчёт двухмиллиардной аудитории говорят, наверное, потому, что три года подряд мне вручали награду, как певцу года в Китае. Я, конечно же, осознаю, что работа любого артиста бессмысленна без зрителей․ Но я стараюсь работать в своём направлении, в жанре неоклассики, не особо зацикливаясь на том, как это будет восприниматься массами. У меня немного специфическая музыка. Иосифа Кобзона как-то спросили: "Вы большой артист, Вас любят миллионы. Тяжело быть звездой?" Он ответил: "Очень, тяжело, практически невозможно". Его спросили, как он с этим справляется. "Легко, я не считаю себя звездой", — ответил Кобзон. Не то, чтобы я ставил себя в один ряд с ним, просто это наша профессия", — отметил Димаш.

Полный текст интервью радио Sputnik Армения можно почитать здесь.

О том, что в данный момент находится в Ереване, певец оповестил подписчиков, выложив в Instagram фото на фоне своего портрета в полный рост.

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