"Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя

Фото: dimashnews.com

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген удивил зрителей на своём сольном концерте Stranger в Ереване, исполнив песню на армянском языке, передаёт BaigeNews.kz.

Шоу состоялось в Спортивно-концертном комплекса имени Карена Демирчяна.

В исполнении Димаша прозвучала легендарная народная песня "Сарери овин мернем", что в переводе означает "Умру ради прохлады гор".

Перед тем, как исполнить эту трогательную композицию, в самом начале концерта обладатель лучшего голоса планеты обратился к зрителям на армянском языке.

"Это мой первый концерт в Армении, и я надеюсь, что вы разделите этот момент со мной", — сказал Димаш.

Нужно отметить, что колоритная армянская песня звучала в необычной аранжировке и с музыкальным сопровождением домбры.

Фото: dimashnews.com

Зрители аплодировали артисту стоя, некоторые даже прослезились.

После выступления фанаты отметили в социальных сетях:

"У Димаша не голос, а волшебный музыкальный инструмент".

Фото: dimashnews.com

На концерте в Ереване также звучали самые сильные и захватывающие композиции: "Zalyn", "Fly away", "Screaming", "Durdaraz", "Give me Your Love" и "Be with me", "If I Never Breathe Again", "Ave Maria", "SOS", "Знай" и другие знаменитые песни казахстанского исполнителя с мировым именем.

В шоу Димаша также отметился его брат Абильмансур, который аккомпанировал на рояле в своей авторской песне "Together".

Напомним, приехав с гастролями в Ереван, обладатель исключительного диапазона голоса в 6 октав и 8 полутонов дал интервью на радио Sputnik Армения. Артист в прямом эфире порассуждал о своих творческих планах, отношении к кино, музыке, армянской культуре, а также признался поклонницам, что его сердце пока свободно.