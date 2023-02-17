Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес

Фото: Instagram/steviemackey

На своей странице в Instagram всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген поделился памятным фото с американскими исполнителями, передаёт BaigeNews.kz.

"Фотография с талантливыми певцами. Спасибо за приглашение, приятно было познакомиться со Стиви Маккеем", — подписал фото Димаш Кудайберген.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Американский педагог по вокалу, а также известный в штатах певец Стиви Маккеей, в качестве вокал-коуча работал со многими мировыми звездами, среди которых Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Ферги Дюамель, Росалией Тобелья и другие. Кроме того, Стиви Маккей выступает в качестве исполнителя.

Он в свою очередь, тоже похвастался перед подписчиками знакомством с Димашем.