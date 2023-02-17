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Instagram/steviemackey Вчера, 22:57
234
Вчера, 22:57
234
Фото: Instagram/steviemackey

Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес

На своей странице в Instagram всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген поделился памятным фото с американскими исполнителями, передаёт BaigeNews.kz.

"Фотография с талантливыми певцами. Спасибо за приглашение, приятно было познакомиться со Стиви Маккеем", — подписал фото Димаш Кудайберген.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Американский педагог по вокалу, а также известный в штатах певец Стиви Маккеей, в качестве вокал-коуча работал со многими мировыми звездами, среди которых Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Ферги Дюамель, Росалией Тобелья и другие. Кроме того, Стиви Маккей выступает в качестве исполнителя.

Он в свою очередь, тоже похвастался перед подписчиками знакомством с Димашем.

"Отличный парень и невероятный голос", — подписал своё фото в сторис Стиви Маккеей, отметив на нём Димаша Кудайбергена.

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#Димаш Кудайберген #шоу-бизнес #певец #США
BaigeNews.kz
Вчера, 22:57
234
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