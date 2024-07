Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана

12 июля в прокат вышел долгожданный новый фильм Джеки Чана "Легенда". В финале картины звучит саундтрек "This Love" ("Эта любовь") в исполнении Димаша Кудайбергена. На музыкальных платформах трек вышел 5 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

История нового фильма с самим Джеки Чаном в главной роли рассказывает об археологе Джеке и том, как он вместе со своими учениками находит артефакт, служащий мостом между миром снов и реальностью. Археолог замечает, что текстура реликвий, обнаруженных при раскопках ледника, очень напоминает нефритовую подвеску, которую он видел в одном из своих снов…

Композитором песни "This Love" выступил маэстро Нейтан Ванг, музыкальный судья премии "Оскар", много лет работающий с Джеки Чаном. Новая песня – уже третья совместная работа господина Ванга и Димаша.

В 2020 году Димаш Кудайберген записал саундтрек к фильму "Авангард" с Джеки Чаном в главной роли.

Спустя три года казахстанский музыкант выступил на премии "Golden Panda" в Китае, где вместе с известной китайской певицей Вэй Вэй исполнил главную музыкальную тему премии "Join Hands", также написанную маэстро Нейтаном.

Нейтан Ванг поделился с редакцией DimashNews историей знакомства с Димашем и некоторыми интересными моментами совместной работы.

"Моим первым впечатлением о Димаше, когда мы впервые встретились на студии Hunt в Лос-Анджелесе, было полное удивление его музыкальностью. Было невероятно весело исполнять с ним джемы, когда я играл на фортепиано, а он просто пел и интуитивно понимал, куда я пойду со своими аккордами, создавая красивую мелодию поверх моего аккомпанемента. Я также пытался предугадать, куда пойдет его мелодия, и мне казалось, что мы оба ходим по облакам. Это было такое прекрасное время, что я не мог стереть улыбку со своего лица", — признался Нейтан Ванг.

Напомним, в октябре прошлого года на гала-концерте в Макао Димаш заново перепел саундтрек к популярному китайскому триллеру "Battle of Memories" ("Битва воспоминаний"), а в декабре выступил на церемонии открытия кинофестиваля на острове Хайнань с композицией "Across Endless Dimensions" — главной музыкальной темой художественного фильма итальянского режиссёра Пьерджузеппе Зайи "Creators: The Past" (Создатели: Прошлое).