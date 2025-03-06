В филиале столичной поликлиники №2 на улице Алии Молдагуловой открыли новый пункт сдачи крови Научно-производственного центра трансфузиологии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

"Мы надеемся, что новый пункт сделает процесс удобнее и привлечёт больше людей. Теперь жители правого берега смогут сдавать кровь ближе к дому, а пациенты поликлиники - присоединиться к донорскому движению во время визитов к врачу. Это важный шаг, но не последний - в будущем мы планируем открывать новые пункты сдачи крови в других районах города, чтобы сделать донорство ещё доступнее для всех", - отметила руководитель Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

Ранее доноры могли сдавать кровь только в основном здании Центра крови на левом берегу (ул. Керей, Жанибек хандар, 10).

"Размещение пункта в поликлинике - это удобство для доноров и возможность привлечь новых участников. Многие пациенты, приходя на приём, могут задуматься о донорстве и принять участие. Это важный шаг для развития культуры донорства в Астане", - подчеркнул директор городской поликлиники №2 Айдын Ашимханов.

30% доноров крови в столице приходят самостоятельно, а остальные по приглашению - ежедневно колл-центр делает до 1 000 звонков, чтобы напомнить о необходимости сдачи крови.

В числе первых, кто сдал кровь в новом пункте, был регулярный донор Бекназар Казиев, для которого это уже 68-я донация.

"Я всегда сдаю кровь, но дорога на левый берег занимала слишком много времени. Как только узнал, что открывается новый пункт на правом берегу, сразу приехал. Теперь донорство стало удобнее", - высказался он.

Донорская кровь необходима пациентам с тяжёлыми травмами, после сложных операций, при заболеваниях крови и других экстренных состояниях. Одна донация может спасти до трёх жизней.

Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет с весом от 50 килограммов, не имеющий инфекций и хронических заболеваний.

Процедура абсолютно безопасна - используются только стерильные одноразовые инструменты, соблюдаются все санитарные нормы.

Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 в филиале поликлиники №2 (ул. А. Молдагуловой, 33).