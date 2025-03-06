В Каскелене открылся первый в Казахстане и третий за пределами США кампус всемирно известной New York Film Academy (NYFA), передаёт BaigeNews.kz.

29 сентября этого года в кампусе на территории Парка креативных индустрий Energo University стартует обучение. Здесь будут преподавать профессиональные лекторы NYFA из США. Обучение будет вестись по пяти направлениям: кинопроизводство (Filmmaking), продюсирование (Producing), сценарное дело (Screenwriting), анимация и визуальные эффекты (3D animation & VFX), а также разработка игр (Game design).

Первый набор академии составит до 200 студентов из Казахстана и соседних стран, включая Китай, Индию и Россию. Выпускники получат диплом американского университета, который даст им возможность продолжить обучение в кампусах NYFA в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе с зачётом уже пройденных предметов.