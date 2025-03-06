Один из лидеров команды Казахстана по фристайл-акробатике, призёр этапов Кубка мира Жанбота Алдабергенова приняла решение завершить карьеру. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Я очень благодарна моему виду спорту за то, что мог доставить удовольствие летать. Я буду очень сильно скучать по этим ощущениям!Спасибо за то, что я увидела мир. За то, что познакомилась с уникальными людьми с сильным духом. Спасибо большое моей команде за весь труд и поддержу, и тем, кто проходил со мной вместе мой спортивный путь", - написала Алдабергенова .
За спортивную карьеру казахстанка выступала на 125 соревнованиях разного уровня: трёх зимних Олимпийских играх, восьми чемпионатах мира, 54 этапах Кубка мира, на четырёх юниорских чемпионатах мира.
"Я была победителем 14 раз. Также 33 раза была на пьедестале. К сожалению, у меня не получилось завоевать медаль на Олимпийских играх. Видимо не суждено. Очень рада, что внесла большой вклад, и на данный момент показала никем недостигнутый в нашем виде спорта результат для Казахстана. Верю и очень надеюсь, что будет у нас олимпийский чемпион. А завершаю я в связи с травмой, которую получила в декабре прошлого сезона (вывих бедра). Здоровье мне важнее", - написала Алдабергенова.