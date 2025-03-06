Гонщик XDS Astana Team Кристиан Скарони занял второе место на однодневной гонке "Трофео Лайгуэлья", передаёт BaigeNews.kz.

Гонка на Лигурийском побережье с дистанцией 197 километров традиционно открывает гоночный сезон в Италии. Судьба медалей решилась на финальных метрах. Скарони финишировал вторым.

"Я знал, что мне нужно держаться рядом с Айусо и реагировать на его атаки. Я также пытался атаковать, потому что понимал, что в спринте против него у меня будет мало шансов. На финальных двух кругах мы фактически обменивались атаками, то он пытался меня сбросить, то я пытался уехать. В итоге, все закончилось спринтом небольшой группы. Я доволен своей формой и с нетерпением жду предстоящую “Страде Бьянке”, это будет невероятно сложная гонка, но мы постараемся показать наш максимум", – сказал Кристиан Скарони.