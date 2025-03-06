В южнокорейском городе Пхочхон, недалеко от границы с Северной Кореей, произошел серьезный инцидент, в ходе которого военный самолет случайно сбросил несколько авиабомб на жилые дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap. В результате происшествия по меньшей мере семь человек получили ранения, а несколько строений в деревне были разрушены.

По информации агентства Yonhap, инцидент произошел во время совместных учений Южной Кореи и США. Один из истребителей ВВС Южной Кореи, KF-16, по ошибке сбросил восемь авиабомб MK-82, которые должны были приземлиться на полигоне, но вместо этого упали за его пределы. Военные выразили глубокое сожаление и заявили, что инцидент произошел из-за нештатной ситуации.

Учения, в которых приняли участие более 160 единиц военной техники, включая танки, вертолеты и истребители, проходили в Пхочхоне, где они должны были отработать боевые стрельбы. Этот инцидент ставит под вопрос безопасность подобных маневров вблизи населенных пунктов, особенно с учетом близости к северокорейской границе.