В Алматы готова программа мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. Жителей и гостей города ждут концерты, выставки, театральные постановки и творческие встречи, передаёт BaigeNews.kz.

6 марта в 11:00 в доме-музее Ахмета Байтурсынулы состоится лекция "Алаш арыстарының жұбайлары". Конференция, посвящённая Алаш Орде, соберёт потомков известных алашординцев, таких как Айман Байсалова, Меруерт Бакибаевна, Жанара Сулейманова и Жазира Аргын, а также учёных-исследователей, среди которых Светлана Смагулова, Бекзада Кожекеева и Гүлжаһан Орда. В центре обсуждения – роль жён алашординцев и влияние на жизнь их супругов. Участники представят редкие исторические данные и исследования, открывая новые аспекты движения и его ключевых фигур.

Также 6 марта в 15:00 в Музее Алматы откроется выставка "Дәстүр. Өнер. Әдемілік", где представят коллекцию головных уборов из фонда музея и работы художницы Гульнар Табановой.

7 марта в 18:30 в театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Анаға тағзым".На сцене выступят Асет Есжан, Шаттық Уатқан, Нурболат Узақбай, Диас Муратхан, Тілек Базаров и Нариман Абрахман.

8 марта зрителей ждут сразу несколько ярких событий. В 17:00 в Музее музыкальных инструментов состоится концерт группы "Иірім". В Государственном театре кукол покажут спектакль "Мама для Мамонтёнка": на казахском языке в 14:00, на русском – в 12:00.

В этот же день в 19:00 в театре "Артишок" труппа современного танца "Самрук" представит постановку "Ауыл" в рамках фестиваля современной хореографии.

7 и 8 марта пассажиры Международного аэропорта Алматы смогут увидеть передвижную фотовыставку традиционных ювелирных украшений из коллекции Музея истории Алматы.

Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, пройдут в районах города.