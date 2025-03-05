Как отметят 8 Марта в Алматы
В акимате города представили программу мероприятий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы готова программа мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню. Жителей и гостей города ждут концерты, выставки, театральные постановки и творческие встречи, передаёт BaigeNews.kz.
6 марта в 11:00 в доме-музее Ахмета Байтурсынулы состоится лекция "Алаш арыстарының жұбайлары". Конференция, посвящённая Алаш Орде, соберёт потомков известных алашординцев, таких как Айман Байсалова, Меруерт Бакибаевна, Жанара Сулейманова и Жазира Аргын, а также учёных-исследователей, среди которых Светлана Смагулова, Бекзада Кожекеева и Гүлжаһан Орда. В центре обсуждения – роль жён алашординцев и влияние на жизнь их супругов. Участники представят редкие исторические данные и исследования, открывая новые аспекты движения и его ключевых фигур.
Также 6 марта в 15:00 в Музее Алматы откроется выставка "Дәстүр. Өнер. Әдемілік", где представят коллекцию головных уборов из фонда музея и работы художницы Гульнар Табановой.
7 марта в 18:30 в театре традиционного искусства "Алатау" состоится праздничный концерт "Анаға тағзым".На сцене выступят Асет Есжан, Шаттық Уатқан, Нурболат Узақбай, Диас Муратхан, Тілек Базаров и Нариман Абрахман.
8 марта зрителей ждут сразу несколько ярких событий. В 17:00 в Музее музыкальных инструментов состоится концерт группы "Иірім". В Государственном театре кукол покажут спектакль "Мама для Мамонтёнка": на казахском языке в 14:00, на русском – в 12:00.
В этот же день в 19:00 в театре "Артишок" труппа современного танца "Самрук" представит постановку "Ауыл" в рамках фестиваля современной хореографии.
7 и 8 марта пассажиры Международного аэропорта Алматы смогут увидеть передвижную фотовыставку традиционных ювелирных украшений из коллекции Музея истории Алматы.
Праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, пройдут в районах города.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Казахстанка вошла в ТОП-100 мирового рейтинга теннисистов на колясках
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие