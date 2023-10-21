Битва воспоминаний: Димаш Кудайберген заново перепел саундтрек к популярному китайскому триллеру
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новое звучание саундрека к нашумевшему китайскому фильму "Battle of Memories" ("Битва воспоминаний") представил всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на гала-концерте в Макао — самом густонаселённом регионе в мире, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает официальный сайт певца, гала-концерт под названием "Popular Movie Greater Bay Area Concert 2023" собрал более 50 актёров, певцов и музыкантов собрались. Каждый из них стремился представить музыкальные темы популярных фильмов в новом современном прочтении.
Выбор Димаша пал на саундрек, который сам уже исполнял в 2017 году.
По сюжету фантастического триллера "Битва воспоминаний", действие происходит в 2025 году, когда манипулирование человеческой памятью становится доступной и популярной операцией. Известный писатель Цзян Фэн в процессе развода с женой решает прибегнуть к современной технологии, помогающей избавиться от болезненных воспоминаний, которые удаляются из памяти и хранятся на внешнем носителе. Однако бывшая супруга главного героя отказывается подписывать документы о разводе, пока он не восстановит свои воспоминания. Но после процедуры восстановления памяти что-то пошло не так: мужчина оказывается в сознании серийного убийцы.
"На Galaxy Arena Макао Димаш исполнил песню "Eternal Memories" совершенно по-новому. Полное эмоций, яркое выступление открыло новые грани как композиции, так и самого артиста. Первая песня на китайском языке, написанная для Димаша, "Eternal Memories" вышла 5 апреля 2017 года. В первый же день после релиза она возглавила топ ITunes QQ в Китае. Композиция принесла Димашу победу в номинации "Песня года" на премии "Top Global Chinese Music" по версии телеканала CCTV", — сообщается на сайте певца.
Отмечается, что "Eternal Memories" в исполнении Димаша звучала во многих странах мира, сложную по композиции и лирике песню подпевали не только в Китае, но и поклонники казахстанского исполнителя со всего мира. Несущая мощную энергетику композиция держит зрителя от первых аккордов до финальной строчки.
Напомним, ранее имя всемирно известного казахстанца зазвучало на самом прослушиваемом радио Чили.
Самое читаемое
- Просто хочу помогать людям - Как одна жительница Астаны решила проблемы целого района
- Что говорят про Димаша Кудайбергена на самом прослушиваемом радио Чили
- Многодетная мама из Астаны поставила цель перевести на казахский 250 сказок народов мира
- Ушла на свидание и погибла: родные алматинки рассказали подробности трагедии
- Казахстан перейдет на латиницу за шесть лет