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Битва воспоминаний: Димаш Кудайберген заново перепел саундтрек к популярному китайскому триллеру

Сегодня, 21:47
АВТОР
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dimashnews.com Сегодня, 21:47
Сегодня, 21:47
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Фото: dimashnews.com

Новое звучание саундрека к нашумевшему китайскому фильму "Battle of Memories" ("Битва воспоминаний") представил всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на гала-концерте в Макао — самом густонаселённом регионе в мире, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает официальный сайт певца, гала-концерт под названием "Popular Movie Greater Bay Area Concert 2023" собрал более 50 актёров, певцов и музыкантов собрались. Каждый из них стремился представить музыкальные темы популярных фильмов в новом современном прочтении.

Выбор Димаша пал на саундрек, который сам уже исполнял в 2017 году.

По сюжету фантастического триллера "Битва воспоминаний", действие происходит в 2025 году, когда манипулирование человеческой памятью становится доступной и популярной операцией. Известный писатель Цзян Фэн в процессе развода с женой решает прибегнуть к современной технологии, помогающей избавиться от болезненных воспоминаний, которые удаляются из памяти и хранятся на внешнем носителе. Однако бывшая супруга главного героя отказывается подписывать документы о разводе, пока он не восстановит свои воспоминания. Но после процедуры восстановления памяти что-то пошло не так: мужчина оказывается в сознании серийного убийцы.

"На Galaxy Arena Макао Димаш исполнил песню "Eternal Memories" совершенно по-новому. Полное эмоций, яркое выступление открыло новые грани как композиции, так и самого артиста. Первая песня на китайском языке, написанная для Димаша, "Eternal Memories" вышла 5 апреля 2017 года. В первый же день после релиза она возглавила топ ITunes QQ в Китае. Композиция принесла Димашу победу в номинации "Песня года" на премии "Top Global Chinese Music" по версии телеканала CCTV", — сообщается на сайте певца.

Отмечается, что "Eternal Memories" в исполнении Димаша звучала во многих странах мира, сложную по композиции и лирике песню подпевали не только в Китае, но и поклонники казахстанского исполнителя со всего мира. Несущая мощную энергетику композиция держит зрителя от первых аккордов до финальной строчки.

Напомним, ранее имя всемирно известного казахстанца зазвучало на самом прослушиваемом радио Чили.

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