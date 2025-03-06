10 машин столкнулись на трассе Темиртау – Караганда
Подробности сообщили в "КазАвтоЖол".
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Крупное ДТП с участием десяти автомобилей произошло на трассе "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы", передаёт BaigeNews.kz.
"В 16:30 на участке трассы "Темиртау – Караганда" (км 1449 автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы") произошло дорожно-транспортное происшествие. В условиях сильного снегопада и нулевой видимости столкнулись предварительно 10 автомобилей. Пострадавших не было. Оперативные службы работали на месте происшествия, проводилось уточнение обстоятельств", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".
В 17:00 введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке ПВП "Темиртау – Караганда". Дорожные знаки установлены в соответствии с действующим законодательством.
Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.
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