Крупное ДТП с участием десяти автомобилей произошло на трассе "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы", передаёт BaigeNews.kz.

"В 16:30 на участке трассы "Темиртау – Караганда" (км 1449 автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы") произошло дорожно-транспортное происшествие. В условиях сильного снегопада и нулевой видимости столкнулись предварительно 10 автомобилей. Пострадавших не было. Оперативные службы работали на месте происшествия, проводилось уточнение обстоятельств", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

В 17:00 введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке ПВП "Темиртау – Караганда". Дорожные знаки установлены в соответствии с действующим законодательством.

Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.