Почти 1000 машин застряли на трассе Караганда-Балхаш
Спасатели развернули для водителей и пассажиров палатки с обогревом.
Сегодня, 00:19
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Сегодня, 00:19Сегодня, 00:19
102Фото: pxhere.com
На трассе между Балхашом и Карагандой из-за сложных погодных условий и закрытия трасс застряли около тысячи машин, в том числе общественный транспорт, передаёт BaigeNews.kz.
В заторе оказались 415 грузовиков (765 человек), 537 легковых авто (963 человека, в том числе 25 детей), 10 автобусов (164 пассажира, в том числе 15 детей).
Спасатели развернули на месте палатки с обогревом. Людям выдали горячее питье, организована раздача порядка 1 200 порций горячей еды.
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