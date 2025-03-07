  • 7 Марта, 00:58
  • BAIGENEWS

Почти 1000 машин застряли на трассе Караганда-Балхаш

Спасатели развернули для водителей и пассажиров палатки с обогревом.

Сегодня, 00:19
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 00:19
Сегодня, 00:19
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Фото: pxhere.com

На трассе между Балхашом и Карагандой из-за сложных погодных условий и закрытия трасс застряли около тысячи машин, в том числе общественный транспорт, передаёт BaigeNews.kz.

В заторе оказались 415 грузовиков (765 человек), 537 легковых авто (963 человека, в том числе 25 детей), 10 автобусов (164 пассажира, в том числе 15 детей).  

Спасатели развернули на месте палатки с обогревом. Людям выдали горячее питье, организована раздача порядка 1 200 порций горячей еды.  

 

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