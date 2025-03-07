На трассе между Балхашом и Карагандой из-за сложных погодных условий и закрытия трасс застряли около тысячи машин, в том числе общественный транспорт, передаёт BaigeNews.kz.

В заторе оказались 415 грузовиков (765 человек), 537 легковых авто (963 человека, в том числе 25 детей), 10 автобусов (164 пассажира, в том числе 15 детей).

Спасатели развернули на месте палатки с обогревом. Людям выдали горячее питье, организована раздача порядка 1 200 порций горячей еды.