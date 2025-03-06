"Барыс" сотворил неожиданную сенсацию в КХЛ
Букмекеры и специалисты явным фаворитом игры считали российский коллектив.
Вчера, 23:33
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Вчера, 23:33Вчера, 23:33
132Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома обыграл "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Букмекеры и специалисты явным фаворитом игры считали российский коллектив.
Первый период остался за хозяевами льда благодаря шайбе Алихана Асетова, во втором Всеволод Логвин увеличил разрыв, а соперник сократил. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где астанчане довели всё до победы — 4:1, дубль оформил Никита Сетдиков.
8 марта "Барыс" дома примет московский ЦСКА.
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