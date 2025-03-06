Астанинский "Барыс" дома обыграл "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Букмекеры и специалисты явным фаворитом игры считали российский коллектив.

Первый период остался за хозяевами льда благодаря шайбе Алихана Асетова, во втором Всеволод Логвин увеличил разрыв, а соперник сократил. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где астанчане довели всё до победы — 4:1, дубль оформил Никита Сетдиков.

8 марта "Барыс" дома примет московский ЦСКА.