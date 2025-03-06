Ребенка насмерть сбили неподалеку от школы в Астане
Скончался от полученных травм.
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
238Фото: baigenews.kz
Информацию об аварии со смертельным исходом подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения столицы, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, но, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.