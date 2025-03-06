Информацию об аварии со смертельным исходом подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Бейсекбаева и Кенесары от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, но, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.