  • 6 Марта, 02:02
  • BAIGENEWS

Теракты против власти планировала группировка в Кыргызстане

У одного из членов группы изъята инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Сегодня, 01:20
АВТОР
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instagram.com/gknb.official Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: instagram.com/gknb.official

Сотрудники КНБ задержали в Кыргызстане 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров, передаёт BaigeNews.kz.

"Члены ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности. Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение "джихада" против конституционного строя КР, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видео инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - сообщили в ГКНБ.

Ведётся следствие.

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