Теракты против власти планировала группировка в Кыргызстане
У одного из членов группы изъята инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства.
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Сотрудники КНБ задержали в Кыргызстане 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров, передаёт BaigeNews.kz.
"Члены ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности. Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение "джихада" против конституционного строя КР, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видео инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - сообщили в ГКНБ.
Ведётся следствие.
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