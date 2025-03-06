Сотрудники КНБ задержали в Кыргызстане 30 сторонников подпольной террористической ячейки, деятельность которой координировалась со стороны зарубежных центров, передаёт BaigeNews.kz.

"Члены ячейки систематически проводили конспиративные сходки, где велась пропаганда радикальной идеологии, а также собирались денежные средства для финансирования террористической деятельности. Установлено, что основной целью данной радикальной группы являлось совершение "джихада" против конституционного строя КР, а также планирование теракций в отношении чиновников, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов КР. У одного из членов группы изъята видео инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства", - сообщили в ГКНБ.