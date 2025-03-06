  • 7 Марта, 00:58
  • BAIGENEWS

ЧП произошло на месторождении в Атырауской области

Инцидент прокомментировали в компании "Эмбамунайгаз".

Вчера, 23:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
facebook.com/bigroup.holding Вчера, 23:52
Вчера, 23:52
156
Фото: facebook.com/bigroup.holding

На месторождении "Западная Прорва" в Атырауской области произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz.

"6 марта на скважине №437 месторождения Западная Прорва НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в "Эмбамунайгаз".

Оперативный штаб принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы.

На месте задействованы расчёты ВАСС ТОО "Ак Берен", ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші", мобильной охраны ТОО "СОП Атырау".

Самое читаемое

Наверх