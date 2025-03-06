ЧП произошло на месторождении в Атырауской области
Инцидент прокомментировали в компании "Эмбамунайгаз".
Вчера, 23:52
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Вчера, 23:52Вчера, 23:52
156Фото: facebook.com/bigroup.holding
На месторождении "Западная Прорва" в Атырауской области произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz.
"6 марта на скважине №437 месторождения Западная Прорва НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в "Эмбамунайгаз".
Оперативный штаб принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы.
На месте задействованы расчёты ВАСС ТОО "Ак Берен", ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші", мобильной охраны ТОО "СОП Атырау".
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