На месторождении "Западная Прорва" в Атырауской области произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz.

"6 марта на скважине №437 месторождения Западная Прорва НГДУ "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в "Эмбамунайгаз".