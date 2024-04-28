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Дети играли на опасной высоте на стройке в Актау

Сегодня, 05:11
АВТОР
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стопкадр из видео Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11
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Фото: стопкадр из видео
В Актау очевидцы сняли на видео играющих детей на недостроенном объекте в 16 микрорайоне, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
 
27 апреля житель города стал свидетелем того, как на втором этаже строящегося здания находились маленькие дети. В городском отделе архитектуры и градостроительства акимата Актау прокомментировали произошедшее.
"Мы отправили уведомление по указанному объекту строительной компании, чтобы они установили ограждения и соблюдали требования, указанные в документе. В случае их невыполнения будут приняты соответствующие меры", — пообещали в акимате.
 

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