Дети играли на опасной высоте на стройке в Актау

В Актау очевидцы сняли на видео играющих детей на недостроенном объекте в 16 микрорайоне, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz

27 апреля житель города стал свидетелем того, как на втором этаже строящегося здания находились маленькие дети. В городском отделе архитектуры и градостроительства акимата Актау прокомментировали произошедшее.