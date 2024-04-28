Дети играли на опасной высоте на стройке в Актау
Сегодня, 05:11
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Сегодня, 05:11Сегодня, 05:11
57Фото: стопкадр из видео
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