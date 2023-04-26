Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области

Фото: ria.ru

В Алматинской области волонтёры обнаружили скотомогильник, где находились туши десяток убитых собак, передает BaigeNews.kz. Видео страшной находки активисты "Дома передержки" опубликовали в Instagram.

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"25 апреля в ходе мониторинга Instagram выявлена видеозапись, на которой зафиксирован скотомогильник, расположенный на территории поселка Кендала Талгарского района. В этот же день уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по ч. 1 ст. 316 УК РК “Жестокое обращение с животными”, - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причастных к совершению преступления.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в ДП Алматинской области, отметили в ведомстве.