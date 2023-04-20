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Депутаты Мажилиса бьют тревогу по поводу распространения синтетических наркотиков среди молодежи
Члены фракции партии "Республика", призывают срочно принять меры по противодействию распространению синтетических наркотиков в Казахстане, сообщает BaigeNews.kz.
В ходе заседания в Мажилисе депутатский запрос на имя премьер-министра РК от фракции озвучила Динара Шукижанова.
По информации депутата, ежегодно на территории республики возрастает количество изъятых синтетических наркотиков, что свидетельствует об активном замещении "традиционных" наркотиков их синтетическими аналогами. Так, в 2019-2021 годы МВД изъято 263,6 килограммов синтетических видов наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" могла бы составить более 5,1 миллиарда тенге. С начала текущего года из незаконного оборота изъято более 88 килограммов синтетических наркотиков, стоимостью 1,7 миллиардов тенге.
Динара Шукижанова отметила, что популярность синтетических наркотиков среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет из-за доступности и дешевизны, вытеснившей "тяжелые" наркотики. В основном эти преступления совершаются лицами в возрасте от 21 до 29 лет – 5 343 или 15,5процентов из числа зарегистрированных наркопреступлений (34 316).
Депутат напомнила, что вопрос противодействия "синтетике" прозвучал в Послании Главы государства от 1 сентября 2022 года и был включен в предвыборную платформу Главы государства.
"В рамках указанных стратегических документов был разработан Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Необходимо отметить, что подобного рода плана не было с 2016 года. Таким образом, Совет по молодежной политике дал толчок для системной работы, объединив работу ключевых ведомств. Вместе с тем, указанный Комплексный план до сих пор не принят. Утверждение плана затягивается, срок принятия перенесен с марта на июль",- заявила Шукижанова.
Среди мер, которые предлагают партийцы: ужесточение законодательства, в частности усиление ответственности за организацию деятельности подпольных нарколабораторий, также сокращение сроков производства судебной экспертизы синтетических наркотиков, путем внесения изменений в соответствующие НПА, упрощение механизма внесения под контроль новых видов наркотиков и прекурсоров.
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