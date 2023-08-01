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  • Дело в отношении сотрудников "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд
BaigeNews.kz Сегодня, 00:12
295
Сегодня, 00:12
295
Фото: BaigeNews.kz

Дело в отношении сотрудников "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд

Уголовное дело в отношении восьми сотрудников компании "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд No 2 города Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Д. Борзых, К. Лобанова, А. Рябец, Е. Кузьмину, Е. Мандиева обвиняют в мошенничестве, А. Толстикова и И. Потапова — в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путём. 

Г. Мокину — в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 190 (мошенничество), а также часть 2 статьи 28 (соучастие в преступлении), 235 (Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты) и часть 3 статьи 245 (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций).

Сотрудников предприятия задержали в сентябре 2021 года, через 13 месяцев перевели под домашний арест.

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Сегодня, 00:12
295
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