Дело в отношении сотрудников "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд

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Уголовное дело в отношении восьми сотрудников компании "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд No 2 города Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Д. Борзых, К. Лобанова, А. Рябец, Е. Кузьмину, Е. Мандиева обвиняют в мошенничестве, А. Толстикова и И. Потапова — в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путём.

Г. Мокину — в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 190 (мошенничество), а также часть 2 статьи 28 (соучастие в преступлении), 235 (Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты) и часть 3 статьи 245 (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций).

Сотрудников предприятия задержали в сентябре 2021 года, через 13 месяцев перевели под домашний арест.