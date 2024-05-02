Дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направлено в суд
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Антикор направил в суд дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц, передаёт BaigeNews.
"Агентством завершено расследование по подозрению Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
В настоящее время участники процесса завершили ознакомление с материалами уголовного дела.
"В отношении Сатыбалды Г. с санкции следственного суда г.Алматы избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный уголовный суд г.Алматы. Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит", - добавили в Антикоре.
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