Дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направлено в суд

Антикор направил в суд дело в отношении Гульмиры Сатыбалды и других лиц, передаёт BaigeNews.

"Агентством завершено расследование по подозрению Сатыбалды Г. и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

В настоящее время участники процесса завершили ознакомление с материалами уголовного дела.