Бишимбаев отказался признать вину
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
188Фото: BaigeNews.kz
Экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, отказался признавать свою вину, передаёт корреспондент BaigeNews.kz из зала суда.
"Суть обвинения понятна. Вину не признаю. Я хотел бы рассматривать своё дело с участием присяжных заседателей", – сказал Куандык Бишимбаев в суде.
Обвиняемый также заявил о желании, чтобы суд проходил в открытом процессе.
Отметим, предварительное слушание по делу Бишимбаева проходит в Астане. Прокурор сделала несколько заявлений.
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