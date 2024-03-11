Бишимбаев отказался признать вину

Экс-министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой, отказался признавать свою вину, передаёт корреспондент BaigeNews.kz из зала суда.

"Суть обвинения понятна. Вину не признаю. Я хотел бы рассматривать своё дело с участием присяжных заседателей", – сказал Куандык Бишимбаев в суде.

Обвиняемый также заявил о желании, чтобы суд проходил в открытом процессе.

Отметим, предварительное слушание по делу Бишимбаева проходит в Астане. Прокурор сделала несколько заявлений.