Убийство Салтанат Нукеновой: прокурор сделала несколько заявлений

В Астане началось предварительное слушание в отношении экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

По словам прокурора, 16 декабря Бишимбаев сыграл свадьбу с Нукеновой, однако официально отношений не зарегистрировал. Бишимбаев и Нукенова проживали в гражданском браке.

"С начала совместного проживания Бишимбаев сразу стал проявлять вспыльчивость, агрессивность и эгоцентризм в отношениях с Нукеновой, не признавая ее точки зрения. Бишимбаев запретил Нукеновой общаться и встречаться со своими родственниками и подругами. Контролировал все ее телефонные звонки, смс-переписки, а также ее передвижения", - сказала гособвинитель.

Также запретил ей заниматься прибыльной деятельностью, которая на тот момент приносила ей хороший денежный доход.

Она добавила, что Бишимбаев на почве необоснованной ревности стал предъявлять претензии Нукеновой по поводу ее прошлой жизни, прошлых надуманных им отношений с противоположным полом. Ревновал и систематически применял физическое насилие.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось в Астане.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять".

В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью.